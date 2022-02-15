Türkiye Gazetesi

Bingöl’de düğün sezonu hazırlıklarına başlayan çiftçilere Kuyumcular Derneği Başkanı Devran’dan ’Sahte altın’ uyarısı geldi. Hazırlıkların başlamasıyla kuyumcularda hareketlilik olduğunu belirten Devran, çiftlere ve ailelere önemli bir uyarıda bulundu. Altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sahte altınların arttığını aktaran Devran, tanıdık kuyumculardan alış-verişin yapılmasını tavsiye etti.

TANIDIĞINIZ KUYUMCULARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN

Devran, "Düğün sezonu hazırlıkları başladı ve altında da bir hareketlilik başladı bizde de. Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altına almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2021 yılında benim bildiğim 15-20 adli işlem yapıldı sahte altın ile ilgili. Piyasada altının yükselmesinden dolayı aşırı düşük ayar altın var piyasada. Bu yüzden vatandaşların tanıdık kuyumcularından altın almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Yastık altındaki altınlar için yeni dönem: Üçlü teyit sistemi Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir teyit sistemi oluşturulacak. İsteyenler, kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve aynı şekilde sistemden çekebilecek.

40 yıldır bu işi yapıyor: 400 bin liralık para ve altın buldu Bursa'da 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan esnaf, bugüne kadar müşterilerin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde 400 bin liralık para ve altın bulup iade ettiğini, hiçbir müşterinin hediye bile vermediğini hatta teşekkür bile etmediklerini belirtti.

Bakan Nebati: Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılıyor Bakan Nurettin Nebati, Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri toplantısında konuştu. Nebati, yastık altındaki altının değerlendirilmesine yönelik sistemi anlattı.