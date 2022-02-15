Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’da yeni altın düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem ile ilgili ilk ayrıntıları açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni düzenleme ile bankalar ve rafineriler arasındaki işbirliğinin daha sıkı olacağını, kuyumcular ve rafinerilerin anlaşarak kendi dağıtım ve toplama kanallarını oluşturabileceğine işaret etti.

Devreye alınan yeni ekonomi paketinin önemli maddelerinden biri olan yastık altı altınları ekonomiye kazandırılmasına ilişkin gün geçtikçe daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor.

YASTIK ALTINDA 300 MİLYAR DOLAR VAR

Sektörün kalbinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Mustafa Kamar, Dünya Gazetesi’ne konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak sitemin başarılı olacağına inandığını belirtti. Yeni uygulamanın etkinliğinin yavaş yavaş artacağını belirten Kamar, Türkiye’de yastık altında 5 bin ton altın olduğuna işaret ederek, değerinin 300 milyar dolara yakın olduğunu söyledi. Kamar, “Bunların hepsi tasarruf amacıyla alınmış altın değil, yüzde 70’i takı. İşin püf noktası burada. Bence hükümetin esas amaçlarından biri takılan takılar değil. Takı dışındaki yatırımlık külçe ve ziynet gibi sarrafiye grubu altınlar. Bu da az bir rakam değil, 100 milyar dolar” dedi.

“DÖVİZDE BAŞARILI OLUNDU”

Türkiye’de uzun zamandır gerek altın gerekse döviz mevduatlarındaki artıştan dolayı bir dolarizasyon ve altınizasyon olduğunu belirten Kamar, “Dolayısıyla hükümet bunu çözmeye çalışıyor. Bunun dövizle alakalı olan kısmında nispeten başarılı olundu ve devam ediyor gibi gözüküyor” dedi.

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