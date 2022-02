Türkiye Gazetesi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında artan enerji fiyatlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 2 yıldır süren koronavirüs salgını nedeniyle kömür fiyatlarının dolar bazında yaklaşık 3, doğal gaz fiyatlarının ise yaklaşık 9 kat arttığını söyleyen Güneş, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret göstermekteyiz." dedi.

"ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI"

Kömürün tonunun 2020'de ortalama 50 dolarken, Ekim 2021'de 270 dolar olduğunu ifade eden Güneş, elektrik üretiminde önemli paya sahip doğal gaz ve kömürdeki artışın elektrik üretim maliyetlerini de artırdığını bildirdi.

Güneş, hükümetin, enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşa yansıtmamak için uzun süre beklediğini dile getirerek, doğal gazda yaklaşık yüzde 75, elektrikte ise yüzde 50'ye yakın sübvansiyon uygulandığını anlattı.

Yılbaşı itibarıyla elektrikte yeni düzenlemeye gidildiğini anımsatan Güneş, "Vatandaşımız açısından baktığımız zaman bu fiyatlar pahalı mı diye bakarsanız, tabii ki bir şeyin fiyatının yükselmesi vatandaş için pahalı olarak görülmektedir ama bunu dünyadan soyut olarak düşünmemiz de doğru değil." diye konuştu.

Güneş, elektriğin kilovatının Almanya'da avro bazında 32 sent, Danimarka'da 29 sent ve ABD ortalaması 22 sent, Türkiye'de yaklaşık 9 sent olduğunu kaydetti.

Vatandaşların bunu da bilmesinde fayda olduğunu vurgulayan Güneş, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret göstermekteyiz." dedi.

Dağıtım şirketlerine peşkeş çekildiği söylenerek vatandaşın yanlış bilgilendirildiğini ve kafalarının karıştırıldığını kaydeden Güneş, "32 kuruştan alıp da vatandaşa 206 kuruştan, sanayiye 228 kuruştan satması diye bir şey yok. Diyelim ki fiyatı serbest piyasadan alışı kaç, çıplak fiyatı 152 kuruş. Bunun üzerine KDV'yi eklediniz, belediye payını, kayıp kaçağı eklediğiniz zaman neredeyse alış fiyatı 190 kuruşlara geliyor. Dolayısıyla bu tip haberler tamamen yalan, yanlış." diye konuştu.

EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama EPDK elektrik ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik tarifelerinde, dağıtım şirketlerinin kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisi üzerine yöneltilen iddialara ilişkin, "Tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketleri değil, görevli tedarik şirketleri satar. Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da elektrik zirvesi: Temel sorun üretim maliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektörü toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.. Bakan Dönmez, "Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. 100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 TL'lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta." diye konuştu.

Enerji Bakanı Dönmez: Elektrikte %50, doğalgazda %75 destek veriyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Bakan Dönmez, bu yıl da elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam ettiğini belirtti.

Dernek ve vakıflar için ucuz elektrik Ticari işletme, dernek ve vakıfların elektrik faturasını azaltacak formüller masada. Düzenlemenin 10 gün içinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi. Yeni çalışmada birkaç senaryo üzerinde duruluyor.

AK Parti'li Dağ açıkladı: İşte indirimli elektrik tarifesinin detayları! Yeni yıl itibariyle yükselen elektrik faturaları, vatandaşın tepkisini çekmiş hükümet de buna istinaden faturaları düşürecek yeni bir düzenlemeye girişmişti. İndirimli elektrik tarifesine ilişkin detaylar belli olurken, düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı.