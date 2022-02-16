Türkiye Gazetesi

Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

BAKAN DAHA ÖNCE MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Bakan Bilgin açıkladı: '3600 ek gösterge'de tarih belli oldu 3600 ek göstergeyle ilgili gelecek hafta toplantı yapılacağını bildiren Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, haklarını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

Son dakika: Bakan Bilgin'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması Son dakika haberine göre; Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Önceliğimiz şu anda emeklilerin haklarını geliştirmek" derken, 3600 ek gösterge konusuna da değinerek, "En geç Mayıs-Haziran aylarında tamamlanacak" ifadesini kullandı.