Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan “Gayrimenkul fiyatları iki üç ay içinde yüzde 60 civarında yükseldi. Fiyatların oturması birkaç ay sürebilir” dedi. Şu an ev almak isteyenlerin piyasada satılık konut bulmakta zorluk çektiğine işaret eden Taylan, şöyle konuştu: Gayrimenkul piyasası hâlâ çok hareketli. Alıcılar kendilerine uygun ev bulduklarında alıyorlar. Fiyatların sürekli değişiyor olmasından dolayı evini satışa çıkaranların sayısı düştü. Artan maliyetler nedeniyle yeni proje de başlamıyor. Fiyatların dengelenmesiyle satılık ev sayısı artacaktır. Bunu, fiyatların belirli bir düzeyde oturması takip edecektir. Şu an köpük artış diyeceğimiz fiyatlar çok fazla yok. Değerlendirme yaparken değerinin çok üzerinde biçilen fiyatları dikkate almıyoruz.

Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç de “Piyasada güven ortamının tam anlamıyla sağlanması için öncelikle girdi maliyetlerinin sabitlenmesi gerekir” diye konuştu.

Çevre Bakanı Kurum müjdeyi verdi: TOKİ konutlarına indirim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerinin müjdesini duyurdu.