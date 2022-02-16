Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİN

Konut elektriğinde ilk kademe 150 kilovattan 210 kilovata yükseltilmişti. Masadaki ilk seçenek konutlarda birinci kademenin yeniden yükseltilmesi. Elektrik tüketimlerinin günlük 7 kilovatsaate kadar olan kullanımları ilk kademeden faturalandırılırken, bu rakamın günlük 8 kilovatsaate çıkarılması ve kademenin 240 kilovata yükseltilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da “150 kilovat sınırı Cumhurbaşkanı’mız tarafından 210 kilovata çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir. Ortalama bir evin ayda 250 kilovat kullandığı tahmin ediliyor” demişti.

KDV ORANI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Faturalara yüzde 18 yansıyan KDV oranının düşürülmesi de başka bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerindeki aynı oranın yüzde 1’e düşürülmesinin ardından, elektrik faturalarında da benzer bir KDV indirimi gelebileceği değerlendiriliyor.

DESTEK ORANI ARTABİLİR

Hâlihazırda elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam ediyor. Diğer bir deyişle; 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirasını devlet karşılıyor. Geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında toplam 100 milyar lirayı bulan sübvansiyondaki oranların artırılabileceği de tartışılıyor.

DAR GELİRLİYE DESTEK

Düzenleme dosyasında dar gelirli ailelere yönelik bir çalışma olduğu da belirtiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021’de yaklaşık 2 milyon haneye 2,3 milyar liralık elektrik faturası yardımında bulunulurken, destek verilen hane sayısının artırılması için çalışıldığı ifade ediliyor. Ayrıca 2022 için bu yardımda bir iki kişinin yaşadığı evler için alt limit 103 lira, üst limit 206 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu tutarların da artırılabileceği kaydediliyor.

ESNAFA AYRI TARİFE DÜZENLENİYOR

Diğer taraftan, elektrik düzenlemesindeki önemli başlıklardan biri de esnafın yükünün azaltılması. Yapılacak düzenleme çerçevesinde esnaf için de ortalama tüketim belirlenerek kademeli tarife uygulanabileceği değerlendiriliyor. Bu yolla, fiyatlandırması 'mesken' ile 'ticarethane' arasında olan esnafa özel yeni bir tarife düzenlenmesi yapılabileceği konuşuluyor.

VERGİ YÜKÜ AZALSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. EPDK’nın tarife düzenlemesini yeni baştan ele alması gerektiğini ifade eden Bahçeli, dağıtım şirketlerinin TEDAŞ’a ait olan denetim yetkisinin EPDK’ya devredildiğini hatırlatarak “Bu denetim yetkisi, TEDAŞ’a tekraren verilmelidir” dedi. Bahçeli, “Elektrik dağıtımının devlet eliyle, perakende elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması, ilaveten elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir” diye konuştu.

DOĞALGAZ İÇİN DE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Doğalgazda da elektriğe benzer problemler yaşanmaması için çalışma yapıldığı öğrenildi. Doğalgaz uygulamalarının yeniden gözden geçirildiği, ısınma faturalarını düşürecek, aralarında KDV indiriminin de bulunduğu bazı yeni adımların atılabileceği vurgulandı.

EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama EPDK elektrik ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik tarifelerinde, dağıtım şirketlerinin kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisi üzerine yöneltilen iddialara ilişkin, "Tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketleri değil, görevli tedarik şirketleri satar. Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" ifadelerine yer verildi.

Dünyayı elektrik çarptı Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bütün dünyada elektrik fiyatları artıyor. Elektrik fiyatlarındaki artış Portekiz'de yüzde 23, Japonya’da yüzde 14, Almanya’da yüzde 9, Avustralya’da yüzde 7, Belçika’da yüzde 6 ve İngiltere’de yüzde 4’ü bulurken birim başına ödenen fatura miktarı hane halkını zorluyor