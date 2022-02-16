Türkiye Gazetesi

Altının ons fiyatı 1.879 doları da aşarak son 8 ayın zirvesini gördü. Analistler, jeopolitik gerginliklerin tırmanmaya devam etmesi hâlinde fiyatların 1.900 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Altının ons fiyatı gün içinde gelen sağduyulu açıklamalarla birlikte 1.850 dolar seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı da aralık ayından sonra ilk defa 820 lirayı görürken, onstaki geri çekilme ve dolardaki artışa paralel olarak 810-815 TL seviyesinde dengelendi.

Kuyumculardan sahte altın uyarısı Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran; düğün sezonu hazırlıkları yapan çiftlere ve ailelere sahte altın konusunda uyarıda bulundu.

Altın düzenlemesi ile elde edilecek miktar dudak uçuklattı! Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için açıklanan yeni sisteme ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sektör temsilcileri yastık altından sisteme kazandırılacak altının değeri için yaptıkları tahmin dudak uçuklattı.