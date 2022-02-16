Türkiye Gazetesi

Bir bilgisayarın, telefonun ya da dijital cihazın tüm bileşenlerin birbiriyle bağlantısını sağlayan ve kontrol eden anakartlar, elektronik sistemlerin en önemli parçası. Uzun yılların AR-GE deneyimiyle Casper mühendisleri, artık anakart üretimini de kendi tesislerinde gerçekleştiriyor. Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Casper’ın teknoloji üssünde anakart ve subboard üretimine başlandı. Son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla teçhiz edilmiş 2 üretim hattı ve 4 üretim bandında, yaklaşık 1.200 çip ve komponentten oluşan anakartlar CKD hatlarındaki bu son teknoloji makineler ile uluslararası endüstriyel standartlarda üretiliyor. Ümraniye'deki tesis yıllık 500 bin adet üretim kapasitesini sahip. Burada üretilen anakartlar yerli üretim yapan firmaların ihtiyacını karşılayacak.

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