Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Temel gıda ürünleri ve ham madde fiyatlarında yaşanan fiyat artışları fastfood sektörünü de vurdu. Restoranlar menülere zam yapmak zorunda kalırken, ham madde fiyatlarındaki artışla birlikte pizza diliminde enflasyon Türkiye ortalamasının iki katına çıktı. Pizzabulls Ceo'su Cavit Can Kırbeyi, pandemi döneminde paket servisinin arttığını belirterek "Gıda sektörünün iş hacmi 50 milyar üzerinde artık. Türkiye'de günde 15 bin adet pizza teslimi gerçekleştiriyoruz. Pandemi öncesinde paket servis ortalama yüzde 30 oranlarında iken pandemi ile birlikte bu oranlarda ciddi değişiklikler söz konusu oldu. Birçok ürün tüketimi için paket servis hizmetinde sınırlı kısıtlamalar ile iş akışı devam ettiğinden yüzde 60 oranında anlık artışlar oldu. Restoranların kafelerin vb. işletmelerin hayata geçişi ile oranların tekrar değiştiğini söyleyebiliriz. Pizza tüketimine bakarsak özellikle büyükşehirlerde her 3 kişiden birinin mutlaka pizza tercih ettiğini görebiliyoruz. Diğer şehirlerde özellikle paket servis yemek sipariş oranı az olan illerde tüketim çok daha sınırlı sayıda" dedi.

PİZZANIN TADI KAÇTI

Ancak paket servislerde kullanılan karton kutu ve gıda fiyatlarındaki artış ile pizza fiyatları da katlanmış. Özellikle et ve süt ürünlerinde kur ile birlikte ciddi oranda artışlar söz konusu olduğunu ifade eden Kırbeyi “Aynı şekilde ham madde ve kâğıt ürünlerinde aynı durum söz konusu diyebiliriz. Bazı ürünlerde tüm seneyi baz aldığımızda yüzde 100’ün üzerinde artış söz konusu. Tabii bizler kâr oranını düşük tutarak aynı kalitede hizmet vermek adına yansıtamıyoruz” diye konuştu.

7 MİLYON LİRA YATIRIM

Pandemi döneminde paket servis ve pizzaya olan ilginin artmasıyla 18 yeni şube açtıklarını dile getiren Kırbeyi şunları kaydetti: Markamız her geçen gün büyüyor, şu anda 6 ilde 66 şubeye ulaştık ve ileriki dönemde bu sayıyı artırarak pazardan daha çok pay almayı düşünüyoruz. Başkent Ankara'da bir üretim tesisi kurmayı, buradan Kayseri, Konya, Karadeniz Bölgesi gibi yakın yerlerde ve İzmir merkezli Ege Bölgesi'nde ilerleyerek 7 milyon yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu dönemde tabi ekonomik kriz dolayısıyla işsiz kalan ve bir iş arayışı içinde olan kişileri de sisteme katmak için franchise şartlarımızda kolaylıklar sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bu alanda yatırım yapmak isteyenleri de Pizzabulls ailesine davet ediyoruz.

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