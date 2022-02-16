Türkiye Gazetesi

Yüz binlerce kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

İlk toplantının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Tüm ülkelerde çok ciddi enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında ciddi maliyet artışları var. Dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olmuştur.

Hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Bunu daha da hızlandırrak, ekonomik sorunları daha hızlı çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Göstergeler o yöndedir. Son sanayi verileri, Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göstermektedir. Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapmakta kararlıyız."

İKİNCİ TOPLANTI MART AYINDA

3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

‘3600 ek gösterge’ bugün masada Hükûmet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacak.

3600 ek göstergede son durum: Taraflar bir araya geliyor, toplantı yarın Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili hükümet ve Memur-Sen yarın ilk değerlendirme toplantısını yapacak. Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve Memur-Sen'in görüşlerinin alınması bekleniyor.