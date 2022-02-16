Türkiye Gazetesi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından et fiyatlarını değerlendirdi.

İndirimin yapılması durumunda daha önce bir söz verdiklerini belirten Yardımcı, “Sözümüzü tuttuk. Bir kilo eti, biz 10 TL düşürdük. Bugün kıymayı verdiğimiz fiyattan 10 TL düşürdük. Biz indirimi etiketlere yansıttık. Fırsatçılık hiçbir zaman yapmadık. KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi konusunda biz ısrar ettik. Cumhurbaşkanımız açıkladı, esnafa bir nefes oldu. Esnafın da girdileri çok. 70 TL dana alıyorsak bunun yüzde 25’i kemik ve kasaba ulaşana kadar verdiği firedir. Girdilerimiz çok arttı. Bunları hesaba koyarsam kasabımız asla fırsatçılık yapmadı. Bugün yine söylüyorum bugün en ucuz ürün ettir. Bugün bir patlıcan 25 TL. Yarısı çöpe gidiyor. Ama etin hepsini yiyoruz. Biz sözümüzü tuttuk yüze 7,7 TL ediyordu biz 10 TL düştük. Vatandaşlarımız etiketlere dikkat esin. Biz etiketlere yansıttık. Kıyma 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük” sözlerine yer verdi.

ETE ZAM OLMAYACAK

Türkiye’nin şu anda bir et sorununun olmadığını belirten Yardımcı, “Ama daralma var. Yem fiyatlarına 3 kat zam geldi. Kıtlık yok. Herkes provokatörlük yapıyor. 5-10 bin hayvanı olan bunlar her seferinde Ramazan ayına doğru çıkar. Şu anda Türkiye’ye dışarıdan et gelmiyor. Ama içeride dolaşım var. Et çok. İsteyen varsa biz onlara gönderelim. Bu etin girdisi yemdir. Şu anda zam gündemimizde yok. Ramazan’a doğru da olacağını sanmam.

YÜZDE 40 - 50 FİRMA PARÇALANAN TAVUKTAN KAR EDİYOR

Tavukçuları eleştiren Yardımcı, “Tavukçular kendilerine çeki düzen versin. Devlet bize tavuğu parçalamayı yasakladı. Bence yanlış. Neden yanlış? Bir tavuğu aldık parçaladım, yüzde 40-50 firmalar parçalanan tavukta kar ediyor. Bu vatandaşın cebinden çıkıyor. Bir de paketlemeden para alıyorlar. Devlet bize parçalamayı serbest bıraksın. En aşağı vatandaş tavuğu yüzde 30 daha ucuza alır. Avrupa’da yasak yok. Biz sucuğumuzu da yapalım. Devlet gelsin denetlesin. Biz vatanımızı milletimizi seviyoruz. Bir seçim atlattık. Destek verenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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