Türkiye Gazetesi

Vergi mükellefi olmadan ve emlakçıların adının kullanılarak kiralama ve satış yapıldığını söyleyen Biçiçi, "Vergi mükellefi olmadan ve gerekli kursları tamamlamadan emlakçılık yapanlar kadar kamu kurumlarında çalışarak emlakçılık yapanlarda var. Sağlıklı ve dürüst çalışan insanlarımız olmasına rağmen 'Ayakçı Emlakçı' olarak tabir ettiğimiz ve önlenemeyen emlakçılar da var" dedi.

EMLAKÇILARIN SIKINTILARI ÇOK YÜKSEK

İnsanların kime nasıl itibar ettiğinin farkında olmadıklarını ifade eden ve gerekli kamu kurumlarından destek beklediklerini anlatan Biçiçi, "Ayakçı olarak nitelendirdiğimiz insanlar, devlete katkısı dahi olmadan çalışma yürütüyor. Kamu kurumlarında çalışanlar dahi emlakçılık yapmakta. Emlakçıların ülke genelinde sıkıntılar çok yüksek. Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri de ayakçı emlakçıların tuzağına düşüyor ve dolandırılıyor. Öğrenciye '15 gün içeresinde daireler boşalacak' yalanıyla emlakçıların da isimleri kullanılıyor. Bu duruma mutlaka 'dur' denilmesi gerekmekte" ifadelerini kullandı.

83 gündür aranan emlak zengini kadının feci sonu Antalya’da 83 gündür kayıp olarak aranan emlak zengini kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Fox TV'de yayınlanan 'Fulya Öztürk ile Umdun Olsun' programına bağlanan şahıs, cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi.

Emlak sektörü temsilcileri İstanbul'da buluştu Altın Emlak, Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile İstanbul’da buluştu.