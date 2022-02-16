Türkiye Gazetesi

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası elektrik tarifelerinde yeni bir düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından konuyla ilgili tüm detaylara açıklık getirdi. Yıldırım, "210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Ayrıca kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi." dedi.

"DÜZENLEMEYE ESNAFLAR DA DAHİL EDİLDİ"

Binali Yıldırım, "210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi." ifadelerini kullandı.



Dernek ve vakıfların da kapsama sokulduğunu belirten Yıldırım, "Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu. 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli." diye konuştu.

ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Elektrik fiyatlarının artmasının nedenini paylaşan Yıldırım, "Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak.Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 20212de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021'in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği riski altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor. Geçmiş yıllarda 66 ilde günde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyordu. Bugün elektriğin kesintisi demek, kimse bunu kabul etmez dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esastır. Vatandaşın konforunun aşağı inmemesi şart. Faturalara yansıtılmayan toplam maliyet 100 milyar lira." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik tarifelerine yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarca vatandaşların lehine yeniden değerlendirilecekğini açıkladı.

Ucuz elektriğe 5 formül Elektrik faturalarının düşmesini sağlayacak düzenlemeye bugünkü kabine toplantısında son şeklinin verilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantı sonrasında açıklaması beklenirken hem haneleri hem de esnafı rahatlatacak birkaç senaryo üzerinde duruluyor.

AK Partili Vekil Güneş'ten ucuz elektrik açıklaması: Gayret gösteriyoruz Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Partili Milletvekili İsmail Güneş, elektrik üretim maaliyetlerinin çok yüksek olduğunu, fakat vatandaşa ucuz elektrik vermek için gayret gösterdiklerini belirtti.