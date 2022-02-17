Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 13,61; euro/TL ise 15,52'ler düzeyinde yatay seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1370'ten alıcı buluyor.

Bugün Avrupa ve ABD'de ise çok önemli bir veri akışı bulunmuyor.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI

Merkez Bankası, bu ay da faize müdahale etmedi ve piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.