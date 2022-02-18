Türkiye Gazetesi

Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Değişiklik 1 Mart'tan itibaren başlayacak.



Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar fiyatı 10 kat artıyor Tarladan 2 liraya çıkan salatalık, iki komisyoncu ve bir tüccarın elinden geçtikten sonra markete 16-18 liraya giriyor. Market kendi kârını üzerine koyarak kilosunu 25-30 liradan satışa çıkarıyor. Üretici ise “Biz direkt olarak markete ürünü satamıyoruz. Büyük bir rant var ve bu zinciri kırdırmazlar. Fiyatlar hallerde belirleniyor. Market de kârını koyunca fiyat bu oluyor” diyor.



KDV indirimden sonra etin de fiyatı düştü Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı KDV indirimden sonra et fiyatlarının da düştüğünü açıkladı. Yardımcı, “Biz sözümüzün ardında durarak 7 TL olan indirimi bir kilo ette 10 TL olarak uyguladık. Kıymayı 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük." dedi.