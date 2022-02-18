Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi sonrası e-Ticaret sektörü de hareketlendi. Salça, ayçiçeği yağı, makarna, baharat, un, pirinç, bulgur, şeker gibi birçok temel gıda ürününde indirim yapılmaya başlanırken, PTT iştirak şirketi PttAVM.com da indirim oranlarının artırılması amacıyla ‘bir çizik de sen at’ hareketi başlattı.

İNDİRİMLER YOLDA

KDV indiriminin dışında ekstra indirimler yapanların bu dönemde öne çıkacağını belirten PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu “Sadece KDV indirimini beklememek gerekiyor. Satış yapan KOBİ’lerimiz, firmalarımız ekstra indirimler yaparlarsa bu dönemden kârlı çıkarlar. Bizler de yeni dönemde halkımızı rahatlatan adımlar atan bu firmaları komisyon ve kargo gibi çeşitli yollarla destekleme düşüncesindeyiz. ‘Bir çizik de sen at’ hareketi başlatarak tüm gıda ürünü satan firmalara eski ürünlerinin üzerini çizerek indirimli fiyatlarla güncellemesini bekliyoruz” dedi. 14 Şubat itibarıyla satıcıların yeni karara uymaya başladığını gördüklerini kaydeden Çevikoğlu, şöyle konuştu: Önümüzdeki günlerde bu durumun daha belirgin bir şekilde artmasını bekliyoruz. Paydaşlarımız arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu konuda öncü olduğunu görüyoruz. Fiyatlarda ciddi oranda bir rahatlama görülüyor. Haberi olmayanların da olması için bilgilendirmeleri de yapıyoruz. Halkımızın daha ucuza gıda ürünlerine ulaşması için elimizden geleni yapacağız.

Devlet Bahçeli'den su faturalarında yüzde 7 indirim talimatı MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılması talimatını verdi.

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Esnafın faturalarına indirim yapılacak Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, elektrikte indirimli tarifenin yolda olduğunu açıkladı. Dönmez esnafa da müjdeyi duyurdu. Dönmez "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" açıklamalarında bulundu.