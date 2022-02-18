Türkiye Gazetesi

Yüksek enflasyon ortamında hem iyi bir getiri peşinde koşan hem de geleceğe yönelik güvenilir yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri ve vatandaşlar, son dönemde arsa seçeneğini de gündemine aldı. Borsa, döviz, altın ve kripto paralarda yaşanan yüksek oynaklıklar ve belirsizllikler, konut fiyatlarının oldukça yükselmiş olması ve otomobilin de maliyetli hâle gelmesi, arsayı son dönemde popüler yaptı. Son iki yılda yaşanan pandemi süreci de arsaya talebi artırdı. Türkiye’de konut imarlı ortalama arsa metrekare fiyatı, ocak sonu itibarıyla 950 TL’ye ulaştı. Bir yıl önceye kıyasla yüzde 40 artış söz konusu. Ocak 2020’ye göre ise artış yüzde 95 artış kaydedildi. Sadece iki yılda, ülke ortalamasına göre artış iki katı buldu. Ancak bu artış, iyi lokasyonlardaki imarlı arsalarda çok daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Yapılan araştırmalara göre de, insanların yüzde 92’si arsanın en karlı gayrimenkul yatırımı olduğunu söylüyor. Arsa almış yatırımcıların da yüzde 80’inden fazlası, tekrar bu alanda yatırımı yapmak istediğini söylüyor. Bu potansiyel, Türkiye'de son yıllarda yükselen "markalı gayrümenkul" geliştiricilerinin de dikkatini çekti. Sektördeki şirketler "markalı arsa" projeleri geliştirmeye başladı. Bunlardan biri, Nef tarafından hayata geçirildi.

ARSA KONUTU GEÇTİ

Bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur "Finansal veya emtia yatırımları ile de uzun vadede karşılaştırıldığında, hep en kârlı olanın, arsa yatırımı olduğunu görüyoruz. Yapılan tüm araştırmalara göre tarihteki en kârlı yatırım arsa... Doğru yerde arsaya yatırım yapıp, kaybedeni hiç görmedim. Bugüne kadar hep kazandırdı, bundan sonra daha da fazla kazandıracak. 'Nef Arsa' konsepti ile 7 projemiz var. Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz’da satışlar tamamlandı. Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı projelerinde devam ediyor. Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirler ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere, en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacağız. Nef Arsa ile sadece bu sene 3,4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz. Banka kredili seçenekle de arsa alım imkânını sunuyoruz. Fiyatlarımız 80 bin TL’den başlıyor. 200 bin liraya kadar banka kredisi ve hatta aylık sadece 2 bin TL’lik ödemelerle imarlı, ifrazlı, hemen tapulu arsaları yatırımcılarla buluşturuyoruz. İyi lokasyonlardaki imarlı projelerde prim de çok yüksek. Nitekim Çanakkale projemizde fiyatlar sadece 5 ayda ikiye katlandı. Tam da bu potansiyel sebebiyle 2021’de konut dışı gayrimenkul satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. Önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak, 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Böylelikle konut dışı gayrimenkul, konut satışlarını ilk defa geride bırakmış oldu" şeklinde konuştu.

Gayrimenkulün, özellikle de arsanın kıymetli olduğu bir döneme girdiklerini vurgulayan Erden Timur, şunları söyledi: Şu an, bulunan gayrimenkulün alınması ve eldeki gayrimenkulün de satılmaması gerekiyor. Nitekim maliyetler nedeniyle konut fiyatları artış trendinde. Bu gerçekler ışığında biz ev hayali kuramayanlara fırsat oluşturmak istedik. Şu ana kadar Nef Arsa’dan 5.447 kişi 629 bin metrekarelik yer satın aldı. Biz de Nef olarak 2021 cirosunun yüzde 12’sini Nef Arsa satışından sağladık. 2022’de de Nef Arsa'nın cirosunu en az ikiye katlamayı hedefliyoruz. Arsa, ülkemizde bugüne kadar daha çok parası olanların alabileceği bir yatırım aracı olarak kabul görüyordu. Bunun başlıca nedenleri; arsa konusundaki standartlara hakim olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik, tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su, yol gibi altyapı problemleri... Keza küçük bütçelerle yatırım yapma zorluğu.. Biz bu riskleri ortadak kaldırıp, tüketiciler ve müşteriler için tüm analizleri tamamlanmış şekilde sunuyoruz. Dolayısıyla bilgi eksikliğini, iş takip ve küçük bütçelerle yatırım zorluğunu çözüyoruz.

EVE GÜCÜ YETMEYEN ARSA BAKIYOR

Yükselen konut fiyatları vatandaşın alım gücünü düşürünce, arsa yatırımları daha ön plana çıktı. Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz "Konutta yeni fiyatlara vatandaşın alışması ve gerekli bütçeyi toplaması biraz zaman alacak. Ancak bu süreçte düşük peşinatlarını değerlendirmek ve birikimlerini artırmak isteyenler arsa bakmaya başladı. Talep, sadece nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde değil kırsalda da yüksek. İyi konumda gelecek vadeden arsalar, eldeki küçük birikimleri değerlendirmek için bugünlerde en iyi seçenek gibi gözüküyor" dedi.

Gayrimenkul fiyatları üç ayda yüzde 60 yükseldi Küresel bir mesele hâline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı.

En güvenli yatırım aracı gayrimenkul Ekonominin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörü büyümesini sürdürüyor. 2021 yılını 1,5 milyona yakın satış rakamı ile kapatan sektör, yatırım yapmak isteyenlerin de ilk tercihi oluyor.