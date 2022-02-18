Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak, temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8 KDV oranının yüzde 1'e düşürüldüğü haberini vermişti.

İndirim sonrası Ticaret Bakanlığı ve belediyelerin zabıta ekiplerinin sıkı denetimler uygulayacağını belirten Erdoğan, indirimleri uygulamayan ve fiyatlarda usulsüz artış yapanlara karşı sert yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

ETİKETLERE 'İNDİRİM' AYARI

Zincir marketlerin fahiş fiyat oyununa bakanlıkta

Vatandaşların mağdur edilmemesi için indirimden hemen sonra çalışmalarına hız veren Ticaret Bakanlığı, mağduriyeti önlemek için yeni bir düzenlemeye gitti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, vatandaşların sahte indirimden korunması için ürünlerin etiketlerinde KDV indirimi öncesi ve sonrası fiyatlarının birlikte gösterileceğini belirtti.

1 MART'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bakan Muş paylaşımında, Vatandaşlarımızı sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım artık. 1 Mart'tan itibaren; İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek, İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak" ifadelerini kullandı.

UYMAYANA 2 MİLYON LİRA CEZA

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını

c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan etiketi

g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını

h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını

n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “bulunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkçe yazılması” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “malın veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ambalajının yahut kaplarının üzerine; ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Gübre ve yem indirimi fiyatları düşürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması üreticileri sevindirdi.

Devlet Bahçeli'den su faturalarında yüzde 7 indirim talimatı MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında AK Partili belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" dedi.