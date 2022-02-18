Türkiye Gazetesi

İsrail Sermaye Piyasası Kurumu, Binance'den İsrail pazarındaki faaliyetlerini netleştirmesini istedi. Ülkenin yetkili makamlarından yapılan açıklamada, Binance'den İsraillilere sağladığı hizmetlerin türü ve faaliyet gösterdiği lisanslar hakkında açıklama istendiği aktarıldı. Bu süreçte Binance, İsrail’deki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı

BİNANCE FAALYETLERİ ASKIYA ALINDI

Global operasyonlarında giderek artan denetleyici ve düzenleyici yaptırımlarla karşı karşıya olan Binance, Dünya Kripto Piyasası’nda en büyük borsa olarak bilinmesine karşın giderek yüklesen eğimde tartışmalı bir borsa halini alıyor. Kripta Piyasası’nda sunduğu hizmetlerin türü ve faaliyetlerinin lisanslamasıyla eksikliklerin yaşandığı alenen bilinen Binance’in, birçok ülkedeki faaliyetleri ya askıda ya da inceleme altında. Başta ABD’de menkul kıymetler alanında bir soruşturmayla karşı karşıya olan Binance, İngiltere, Tayland, Japonya, Almanya ve Çin’in ardından İtalya’da da yasaklanmıştı.

8 MİLYON LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kripto Piyasası’nın bağımsız platformlarının raporuna göre, Binance’in bu durumunun; başta hizmet türü ve faaliyetlerinin lisanslanmasından daha çok, bulunduğu ülke piyasasının yetkili kurumlarından, birbirinden bağımsız şirketler kurarak kaçmaya çalışması olarak dillendirilirken ayrıca doğrudan faaliyet yetkisinin ve yetkilisinin bulunmaması olarak gösteriliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) BN Teknoloji şirketine (Binance) yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmişti. Türkiye'deki soruşturmaları ise halen devam etmekte.

TÜRKİYE’DE 1 MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI VAR

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de ise 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Binance’in en önemli pazarı İtalya’da, son olarak da İsrail’de durduruldu! Birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlardan kaçmaya çalışan Binance; alınan bu türden düzenleyici karar ve cezai yaptırımların, hizmetler üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını her şeye rağmen kullanıcılarına duyurmaya devam ediyor. Merkezi şu anda Cayman Adaları’nda bulunan Binance, başlangıçta Çin’deydi ancak 2017 kripto yasağı nedeniyle önce Japonya ardından ise Malta’ya taşınmıştı. “Binance, Temmuz 2017'de geliştirici Changpeng Zhao (CZ olarak da biliniyor) tarafından hayata geçirilen, Hong Kong merkezli bir kripto para borsasıdır.”