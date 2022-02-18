Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan fiyatların ardından yeni ekonomik destek paketini açıklamış temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8 KDV oranının yüzde 1'e düşürüldüğü müjdesini vermişti.

Erdoğan’ın indirim haberini açıklamasından sonra Ticaret Bakanlığı ve belediye ekipleri denetimlere hemen başladı.

ZABITA MÜDÜRÜNDEN MARKET YÖNETİMİNE SERT SÖZLER

Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde KDV indiriminin temel gıda ürünlerine yansıtılıp yansıtılmadığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Ünal, market çalışanlarına, “Yöneticilerine söyle; fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman” diye tepkisini gösterdi.

Zincir marketteki makarna ve bakliyat fiyatlarını görünce Ünal, “Memleketin haracını bunlar yiyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

KDV indirimden sonra etin de fiyatı düştü Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı KDV indirimden sonra et fiyatlarının da düştüğünü açıkladı. Yardımcı, “Biz sözümüzün ardında durarak 7 TL olan indirimi bir kilo ette 10 TL olarak uyguladık. Kıymayı 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük." dedi.

KDV indirimi balık fiyatlarını da düşürdü Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülen KDV indirimi, Kocaeli’de balık tezgahlarına da yansıdı.

Erdoğan KDV indirimi yapmayanları uyardı: Vatandaşı ezenin cezası ağır olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19’u atlatmasının ardından ilk ziyaretini Birleşik Arap Emîrliklerine (BAE) gerçekleştirdi.