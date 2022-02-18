Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü kulağı, Rusya-Ukrayna krizine odaklandı. Ekonomi piyasalarının da bu doğrultuda grafik çizdiği bugünlerde, altında yaşanan yüksek rağbet, fiyatların artmasına sebep oldu. Öyle ki gram altın günü 830 TL civarından kapattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş çarpıcı bir tahminde bulunarak, "Manipülasyon yaptılar altının onsunu 1896 dolar seviyesine kadar yükselttiler. Gerçekten bir savaş olursa o yıl içinde öngördüğün 2150 dolar seviyesi beklenenden daha önce gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

"SATAN ZARAR EDECEK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Savaş çıksa zaten çıkar savaşın tarihi olmaz gerginliği tırmandırıyorlar. Dikkat dağıtıyorlar. İnsanların dikkatini farklı tarafa çekiyorlar. Rusya-Ukrayna gerginliği olmasaydı başka bir bahane bulacaklardı insanlara ekonomiyi, enflasyonu unutturacaklar. Bu yıl sepet yapmak zorundasınız. Parite ile işlem yapmak zorundasınız. Bunu boşuna anlatmadım. Bugünlere hazırladım sizi. Manipülasyon yaptığınız zaman açıkta kalmamak önemli. Satan zarar edecek 2,5 aydır bu cümleleri kullandım. Satan zarar edecek, sepet yapmayan zarar edecek, al-sat yapan zarar edecek. Yapmayan kendi bilir." ifadelerini kullandı.

"ALTIN MANİPÜLASYONLA 1896 DOALR SEVİYESİNE ÇIKARILDI"

Manipülasyon yapılarak altının onsunun 1896 dolar seviyesine kadar yükseltildiğini söyleyen Memiş, "Gerçekten bir savaş olursa o yıl içinde öngördüğün 2150 dolar seviyesi beklenenden daha önce gerçekleşir ama böyle bir ihtimal var mı bilemiyoruz Putin'e bağlı, Ukrayna'ya bağlı. Sadece ons altının ya da diğer değerli metallerin jeopolitik risklere verdiği etkiyi görüyoruz. 1896 seviyesine kadar 6 ayın en yüksek seviyesine gelen ons altından bahsediyorum. Bana göre sağlıklı bir yükseliş değil. Yatırımcısı bu yükselişleri fırsat bilerek kesinlikle TL ile pozisyon almasın zarar eder. Bu yükseliş ons fiyattaki yükseliş güzel fırsat sunuyor. Parite ile işlem yapmış yüksek maliyetten almış olan değerli metal yatırımcısına fırsat sunuyor. Elimde altın var 1060 liradan 1070 liradan altın aldım. 2000 dolar seviyesine yaklaşan ons altın var ne yapmam lazım? TL ile kesinlikle işlem yapmamam lazım. Bizim TL ile işimiz yok parite ile işimiz var. Gram altında yol haritamız gram altında 1450 ons altında 2150 bunda bir değişiklik yok. Bunu beklemeye devam ediyoruz." dedi.

"YÜKSELİŞLER SUNİ"

Kısa vadeli yükselişlerin suni yükselişler olduğunu söyleyen İslam Memiş, "Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir. Bu iş benim nazarımda tuzaktır. Enflasyonu unutturmak için taktik yapıyorlar. Gram altın TL fiyatı ons altına göre yükselişleri sınırlı kaldı. Gram altın ons altın kadar agresif yükselmedi. ben bu seviyelerden altın almam. Fiyatlar ne olursa olsun bekliyorum. Sepetimde altınım var ben yıllık olarak bekliyorum diyen arkadaşlar bizim grubumuzda." şeklinde konuştu.

İslam Memiş uyardı: Fed ters köşe yapabilir ABD’nin enflasyon rakamlarını açıklanmasına saatler kaldı. Nefeslerin tutulduğu piyasalarda belirsizlik hakim. Peki bu süreçten dolar, altın ve kripto paralar nasıl etkilenecek? Para ve altın piyasaları uzamanı İslam Memiş, tüm merak edilenleri TGRT Haber’de cevapladı.

İslam Memiş'ten bitcoin yatırımcılarını sevindiren haber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, bu ay ABD’den gelecek olan açıklamaya dikkat çekerek piyasalara ilişkin 2022 tahminini de açıkladı.

İslam Memiş'ten altın ve dolar için Şubat uyarısı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TCMB ve Fed'in faiz kararından bir sürpriz çıkmadığını söyleyerek altın ve dolar yatırımcısına şubat ayını işaret etti. Memiş, "Kademeli alım, risk dağılımı için sepet, yüzde 25 ile Şubat’ı bekle." uyarısı yaptı.

İslam Memiş'ten dolar ve altın için önemli tavsiye: Sepet yapın, arkanıza yaslanın Dolar ve altın düşecek mi, yüksecelek mi soruları akılları kurcalarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Şubat ayında düşüşün olacağını açıklarken; "Sepet yapan şanslıdır, Sepet yapan huzurlu bir uyku uyur ve fiyatlar ne olursa olsun kazanan olur" uyarısında bulundu.