Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Net kâr bir önceki yıla göre yüzde 18,7 oranında artarak 5 milyar TL oldu. Müşteri sayısını geçen yıla göre 2,7 milyon yükselten Turkcell, bu alanda son 14 senenin en güçlü net müşteri kazanım performansını elde etti. Mobil tarafta ise faturalı müşterilerini net 1,7 milyon artırarak bu alanda son 12 yılın rekorunu kırarken, 503 bin ön ödemeli müşteri kazanımıyla birlikte toplamda 2,2 milyon mobil müşteri kazandı. Her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefini katlayarak hayata geçirdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Faturalı müşterilerimizin mobil müşteriler içindeki payı ise toplam 1,7 milyon net faturalı müşteri kazanımı ile yüzde 66,4’e çıktı. 2021 yılı boyunca ülkemizin beş güzide şehrini daha hizmet alanımıza dâhil ettik ve bu alandaki hedefimizi de aşarak 653 bin yeni haneye ışık hızında fiber servisimizi ulaştırdık. Fiber müşterilerimiz ise 223 bin net kazanım ile toplam 1,9 milyona ulaştı. Toplam sabit genişbant müşteri sayımız ise 258 bin artışla 2,7 milyon oldu” dedi.

DİJİTAL SERVİSLERDEN 1,7 MİLYAR LİRA

Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin gelirleri yüzde 31 artışla 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Türkiye’nin yerli iletişim platformu BiP’in toplam indirilme sayısı, 90 milyonun üzerine çıktı. 3 aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda 2,5 katına ulaşarak 26 milyon olarak gerçekleşti. Turkcell TV+ ise 2017’nin başından beri pazar payını her çeyrekte düzenli olarak büyütmeye devam eden tek TV servis sağlayıcısı oldu. Zenginleşen içeriğiyle TV+’ın IPTV müşteri sayısı yıllık %24 artışla 1,1 milyona ulaştı. Bulut depolama servisi Lifebox, yılı yüzde 45 artış ile 1,3 milyon tekil ücretli kullanıcıyla kapattı.

2021 hedeflerini aşan Turkcell, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi, yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK ve gelirlerinin yüzde 20-21’i aralığında ise operasyonel yatırım harcaması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Turkcell, Metaverse’de mağaza açacak Sanal evrene ilgi hızla artarken, birçok şirket Metaverse’de hizmet sunmak için girişimlerini sürdürüyor. Turkcell de Metaverse’de ilk mağazasını açmak için çalışmalara başladı.

Turkcell Pasaj 2021 yılında cirosunu yüzde 67 büyüttü Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, 2021 yılını başarılı bir büyüme performansıyla tamamladı. Platform, 2021 yılının sonunda cirosunu yüzde 67 büyüterek e-ticaret sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldi.