Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Zorunlu trafik sigortasından kaskoya, zorunlu deprem sigortasından tamamlayıcı sağlık sigortasına kadar çeşitli sigorta şirketlerinde birçok sigorta alternatifi sunan Dijipol.com 30 firma arasından en uygun teklifi verecek. ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Üze, Dijpol.com’un Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek “Dijipol.com markası artık hem dijitalden hem şubelerinden hem de çağrı merkezlerinden satış yapan ve ulaşılması çok kolay olan bir platform hâline geliyor. Poliçe dijitalden alınmış olsa bile hasar anında hemen bir müşteri temsilcisine ulaşıp hizmet almak büyük kolaylık sağlayacak. Kurumsal işlerde, sağlık sigortalarında ve özellikli işlerde konuya tam hakim teknik uzmanlardan hizmet almak mümkün olacak. Ülkemizde yeni hayata geçen bu sistem dünyada birçok ülkede Hibrit Sigortacılık adıyla uygulanmaktadır. Bizim ana amaçlarımızdan biri de ülkemizde sigorta sektörünün büyümesine katkıda bulunmak” dedi. ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Ramazan Ülger ise “Dijipol.com iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Bu model internet üzerinden poliçe satın alan müşterilerimize diledikleri her an, 180 şubemiz ve çağırı merkezleri aracılığıyla iletişimde bulunabilecekler” diye konuştu. Ülger, dijitalde pazar payının her geçen gün arttığına dikkat çekerek şunları kaydetti: Her geçen gün yeni oyuncular giriyor. Biz burada öncü olmak istiyoruz. Ancak dijital sigortacılığın önündeki en büyük engel mevzuat. Bunun için düzenleme şart.

Gençlere sigorta kolaylığı Allianz'ın, 31 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek 'TSS Gençlik Kampanyası' ile 18 - 25 yaş arasındaki gençler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabilecek.

Zorunlu Deprem Sigortasına teminat ücretleri değişti Resmi Gazete ’de bugün yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ne göre bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL'den 320 bin TL'ye yükseltildi.