Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişi açıklanacak EYT kararını beklerken EYT temsilcileri harekete geçerek AK Parti ve MHP temsilcilerini ziyaret etti. AK Parti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorununun 2022 yılında çözüleceğine dair sinyal verdi. EYT meselesinin halledilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal kesimlerin sorununun beş başlıkta takvimlendirip çözüm çalışmalarına başlarken EYT’liler de AK Parti ve MHP kanadında kulis çalışmalarını artırdı.

EYT TEMSİLCİLERİ SORUNLARI İLETTİ

Yeni Şafak’ın haberine göre, EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet Çarşamba günü TBMM’de Cumhur İttifakı temsilcilerini ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’la ayrı ayrı görüşen EYT temsilcileri, sorunun çözümüne ilişkin çalışmalarla ilgili nabız yoklayıp, sorunlarını iletti. EYT’leri 8 Eylül 1999’da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı

2022 YILI İÇİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK

EYT sorunu sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınarak 2022 yılında çözüme kavuşturulacak. Ziyarette, memur maaşları ve asgari ücretin çözüme kavuşturulduğunu belirten AK Partili Akbaşoğlu’nun, “Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT’liler sorununu halledeceğiz” dediği öğrenildi.

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