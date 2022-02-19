Ticaret Bakanlığı yumurta fiyatları için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır” denildi.
MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ
Açıklamanın devamında, “Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimi açıklaması: Müfettişler sahada Ticaret Bakanlığı yumurta fiyatlarında KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin haberler üzerine harekete geçerek, konunun araştırılması için müfettiş görevlendirdiğini duyurdu.
KDV indirimden sonra etin de fiyatı düştü Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı KDV indirimden sonra et fiyatlarının da düştüğünü açıkladı. Yardımcı, “Biz sözümüzün ardında durarak 7 TL olan indirimi bir kilo ette 10 TL olarak uyguladık. Kıymayı 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük." dedi.
KDV indirimi balık fiyatlarını da düşürdü Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülen KDV indirimi, Kocaeli’de balık tezgahlarına da yansıdı.