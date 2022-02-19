Türkiye Gazetesi

Pandemi dolayısıyla sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dövizin belli bir seviyede kalmasıyla birlikte fiyat istikrarı yakaladı. Galerici esnafı buna rağmen 2. El araç piyasasının son yılların en durgun dönemini geçirdiğini ifade ediyor.

Galericiler, bu durumu kredi faizlerindeki yüksekliğe bağlıyor.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURGUNLUK GÖRMEDİM

26 yıldır galericilik yapan Turgay Gümüş, “26 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir durgunluk görmedim. Bu sene piyasa çok durgun geçiyor. Sebebi ise ekonomideki durağanlık. Şimdi yaklaşık 2,5 aydır bir müşteri gelmedi. Bunun sebebi hem ekonomik hem de kredilere erişim zor olmasıdır. Kredi alabilen vatandaşlarda faizlerin yüksek olduğundan şikayet ederek araç kredisine girmiyor. Araba fiyatları önceden çok yükseliyordu. Ama son aylarda doların ateşi düştü araç fiyatları da düştü. En azından belli bir standart yakaladı. Şimdi parası olan için 2. El araç almak karlı olur. Yaza doğru bu fiyatlara araç bulamazlar” dedi.

İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Döviz kurlarındaki yaşanan gerilemeyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş, ikinci el satışlarını adeta durma noktasına getirdi.

İkinci el araç piyasasında hareketlilik başladı: Satılan aracın yeri doldurulamıyor İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Fiyatların sabit kalmasının daha çok hareketlilik getireceğini söyleyen oto galericiler, araç sıkıntısı yaşadıklarını ve sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söylediler. Aynı zamanda araç fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini ve değişkenliğin fiyatları etkilediklerini belirttiler.

Dengeler değişiyor: İkinci el araçlar altın değerinde Dünya çapında peş peşe yaşanan krizler, sıfır kilometre araçlarda tedarik sorunlarını da beraberinde getirdi. İhtiyaç sahipleri, ikinci el otomobile yöneliyor.