Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katılarak gıda ve perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Gıda ve Perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantıda sektör temsilcilerinden, Birlikten Berekete #KazananTürkiye kampanyamıza tam destek sözü aldık." dedi.

"GÜNCEL EKONOMİ KONULARINDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Bakan Nebati, Twitter hesabından, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantıda, "Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü aldıklarını paylaştı.

Bakan Nebati diğer mesajında "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Bakan Nebati,"60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı." dedi. Enflasyon ile ilgili olarak 'Enflasyon İle Mücadele Timi' oluşturacaklarını söyleyen Bakan Nebati, döviz kurlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin de azaltılacağını söyledi.

Bakan Nebati: Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılıyor Bakan Nurettin Nebati, Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri toplantısında konuştu. Nebati, yastık altındaki altının değerlendirilmesine yönelik sistemi anlattı.

Bakan Nebati açıkladı: 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu oldu Son dakika haberine göre; Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın TL girişi oldu" dedi.