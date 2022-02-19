Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde enflasyonun artması sonucunda hayat pahalılığı zorlu bir sürece dönüştü. Vatandaşlar için söz konusu süreci kolaylaştırmak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomi kararları kapsamında fırsatçılara göz açtırmayacak bir uygulama geldi. Bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi oluşturdu. Alışveriş esnasında ürün fiyatlarının haksız şekilde bedellendirildiğini gören vatandaşlar, bakanlığın sitesine girerek anında şikayette bulunabilecek.

ÖZEL BİR TİM OLUŞTURULACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.

Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

ŞİKAYETLER DENETLEYİCİLER TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK

Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.

Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

Rekabet Kurumu fahiş fiyatın adını koydu: Kartelleşme var 5 zincir markete Rekabet Kurumu'nca verilen 2,7 milyar liralık para cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 5 zincir marketin bazı ürünler hakkında kendi aralarında anlaşarak fiyat belirlediği, kartel niteliğinde kabul edilen bu anlaşmaya yönelik verilen para cezasının marketlerin yıllık gayri safi gelirinin yüzde 2’si ile yüzde 4’ü arasında olduğu kaydedildi.

Fahiş fiyatlara denetim başladı, marketlerden indirim açıklaması geldi Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimine başladı. Zincir marketlerden CarrefourSA ve Migros'tan indirim açıklaması geldi.