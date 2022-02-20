Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Fahiş düzeyde seyreden market ve hal fiyatlarını günlerdir manşete taşıyan gazetemiz; bu konuda hem kamuoyunun sesi oldu hem de denetleyici, düzenleyici ve regüle edici kurumları harekete geçirdi. Bu kapsamda TBMM'de hazırlıkları devam eden Hal Yasası için çalışmalar hızlandı. KDV indirimi öncesinde zam yapan sektörler hakkında teker teker soruşturmalar başladı. Son olarak bir devlet kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisine ait TMO Marketlerinden de, vatandaşlara oldukça uygun fiyatlarla temel gıda ürünü satışları yapılmaya başladı. Yüzde 7 KDV indirimine ek olarak da yapılan düşüşler etiketlere yansıdı. Gündemdeki en önemli gıda maddesi olan 5 litre ayçiçeği yağı; Anadolu'daki TMO marketlerde 92,50 TL, İstanbul'da ise 94 TL'den vatandaşlara sunuldu. TMO Marketlere akın eden vatandaşlar "Ucuz fiyat için market market dolaşıyoruz. Ama hep aldatmaca var, önce fiyatlar yükselmiş, arkasından indirim!.. Kendi ceplerine indiriyorlar. Devletin, hükûmetin indirdiği yüzde 7’yi bile ceplerine alıyorlar. Ama Toprak Mahsulleri Ofisinin marketinde gerçek indirimleri ve uygun fiyatları görebiliyoruz. Devletimizen Allah razı olsun. Demek ki isteyince bu fiyatlardan da satış yapılabiliyormuş" diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor.

Bundan sonraki süreçte Türkiye genelinde 82 satış noktası bulunan TMO Marketlerin sayısının artması ve devlet tarafından ucuz temel gıda ürünlerinin mümkün olan en fazla nufusa ulaştırılması amaçlanıyor. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal "Üreticilerden aldığımız bakliyatları piyasa durumuna göre toptan veya perakende şekilde halkın hizmetine sunuyoruz. 2022 yılı iklimsel şartlar açısından da önceki iki yıla oranla son derece iyi noktadadır. Yağış oranları geçen yıla göre yüzde 70 artış kaydetmiştir. Üreticilerimizin daima yanında olan, onları koruyan ve uygulamaya koyduğu politikalar ile tüketicilerimizi de kollayan TMO, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de milletimiz için çalışmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

TARIM KREDİ DE TMO GİBİ OLSUN!

Daha yaygın şube ağına sahip ve yine bir kamu teşebbüsü olan Tarım Kredi Marketlerinde fiyatlar, TMO'dan bir miktar yüksekte bulunuyor. En yaygın zincir marketlerde de fiyatlar, TMO'ya göre yüzde 15-20 civarında yüksek... Kamuoyu, daha ulaşılabilir şubelere sahip olan Tarım Kredi Marketlerinde de fiyatların, TMO ile aynı olmasını talep ediyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde bir adım atılabileceği belirtiliyor.

Çiftçilere destek: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından sevindiren haber geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.

Tarım Kredi'den sevindiren haber! Ayçiçek yağında büyük indirim geldi Ayçiçek yağındaki fiyat artışı cep yakıyor. Dolar düşmesine rağmen birçok firma indirime gitmiyor. Ancak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, girdi fiyatlarındaki düşüşü beklemeden indirime gitti. Markette ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok temel gıdada indirim yapıldı.