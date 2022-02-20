Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için başvuru yapan BOTAŞ; yeni kararla, 15 bin ve üzerindeki ilçelerin de listesini ilgili kurumlardan talep edecek. Gerekli nüfus verilerinin temin edilmesinden itibaren 15 gün içinde EPDK'ya başvuruda bulunulacak. Mart ayı sonuna kadar listeler temin edilecek ve bu ilçeler için süreç işletilecek. Ayrıca merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olup da bölgesel ve coğrafi şartları, tüketim potansiyeli veya bölgede bulunan tesislerin ihtiyaçları açısından ekonomik veya stratejik fayda görülen ilçeler de BOTAŞ'a bildirilecek.

TIRLARLA LNG TAŞINABİLECEK

Bu arada hâlihazırda Anadolu'da nüfusu az olan bazı yerleşim yerlerine, LNG tankerleri ile gaz taşınıyor. Böylece bu bölgeler de doğalgaz konforunu yaşıyor. Aynı zamanda yüksek maliyetli boru hatları inşa edilmemiş oluyor. Nüfusu 10 bin ve altında olan bölgeler için de bu çözümün yaygınlaşması bekleniyor.

4 milyon hanenin yararlanacağı doğalgaz yardımı için başvurular başladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, maddi durumu olmayan hanelere, ailelere yapılacak doğal gaz yardımı için başvuruların bugün itibarı ile başladığını duyurdu.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13 düştü Rusya-Ukrayna arasında gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 13 azaldı.