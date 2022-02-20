Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İhracatını dört yılda 2 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkaran mücevher sektörü gözünü dünya liderliğine dikti. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, dünyanın en büyük pırlanta fabrikasını 2023 yılında İstanbul’da Kuyumcukent’in yanında faaliyete geçireceklerini belirterek, bu alanda dünyanın bir numarası olmak istediklerini söyledi.

150 MİLYON TL YATIRIM YAPACAK

Sektörde kendi üretimini yapan tek marka olduklarına işaret eden Güzeliş “Markamıza yatırım çerçevesinde hem yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açıyoruz hem de üretim hacmimizi genişletmek amacıyla yeni bir fabrika kuruyoruz. 150 milyon TL yatırımla yeni üretim ve tasarım merkezimizin hazırlık sürecine başladık. Şu anda ayda 50 bin üretim yapıyoruz. Toplam 15 bin 500 metrekare alanıyla dünyanın en büyüğü olacak fabrikamızda ayda 200 bin adet pırlantalı mücevher üretebileceğiz. Böylelikle ihracatımızı da katlayacağız” dedi. Mevcut üretim tesislerinde 450 kişinin çalıştığını ifade eden Güzeliş, yeni yatırım için de alımların başladığını, okullardaki eğitimi bir ayda personellerine verdiklerini kaydetti. Maaşların da kendilerinde sektöre göre yüksek olduğunu anlatan Güzeliş “Sektörde 5-10 bin, bizde 10-15 bin TL arasında değişiyor” diye konuştu.

2.000 kişinin çalışacağı mücevher fabrikasının Ekim 2023’te faaliyete başlayacağını anlatan Güzeliş “En büyük fabrikalar Çin’de. Biz bunun iki katını yapıyoruz. Türkiye’de dünyanın en büyük pırlanta fabrikası olacak. Bütün dünya buraya bu fabrikayı görmeye gelecek. Beş yıl sonra Türkiye dünyanın en büyük pırlanta üreticisi olacak. Hedefimiz yüzde 20 olan ihracatımızı yüzde 70'e çıkarmak” ifadelerini kullandı.

270 MİLYON TL’LİK İHRACAT YAPTI

Geçen sene Türkiye’de 10, yurt dışında altı yeni mağaza açtıklarını anlatan Güzeliş, 2021'i Türkiye’de 83 mağaza, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’da da 22 mağaza ile tamamlayarak ciro açısından 2020'ye göre yüzde 60 büyüme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Güzeliş şunları kaydetti: Geçen sene Amerika’daki ikinci mağazamızı Manhattan’da hizmete açtık. Amerika dışında hızlı büyüdüğümüz diğer pazarlar ise Avrupa ve Orta Doğu.

2020’de 270 milyon TL pırlantalı mücevher ihracatıyla pazarda bir defa daha ihracat lideri olduklarının altını çizen Emil Güzeliş “Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üretim kapasitesine sahibiz. New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf’da bulunan ofislerimizle dünya üzerinde birçok bölgeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz” dedi. Online satışlarında yüzde 100 büyüdüğünü belirten Güzeliş, online satışın payının yüzde 2,5’ten 5’e çıktığını söyledi.

GELİRİN YÜZDE 25'İNİ 'MERKEZ'E SATMA, KÜLÇE İHRACATINI ZORA SOKTU

İhracat gelirlerinin yüzde 25’ini Merkez Bankasına satma zorunluluğunun sektörü olumsuz etkilediğini anlatan Emil Güzeliş, bu nedenle kârlılık düştüğü için külçe altın ihracatının sıfırlandığını, ilgili makamlardan düzeltme talep ettiklerini söyledi. Güzeliş “Bu durumun düzeltileceğini düşünüyoruz” dedi.

ERKEKLER DE ALIŞVERİŞE BAŞLADI, ORTALAMA FİYATI 9 BİN TL'YE DÜŞTÜ

Özel günlerde pırlantaya olan ilgiye değinen Emil Güzeliş, özellikle Sevgililer Günü’nde satışlarda ciddi bir artış yaşandığını belirterek “Şubat aylarında satışlarımız normalde 1,5 kat fazla gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi tektaş olduğu için evliliklerin yoğun yaşandığı yaz ayları da satışlarımıza pozitif etki ediyor. Son iki yıldır erkekler de özellikle kolye, bileklik veya saat tercihleriyle pırlantalı alışveriş yapmaya başladılar” dedi. Güzeliş, pırlanta ulaşılabilir hâle geldiği için ortalama mücevher satış fiyatının 10 bin 500 TL’den 9 bin TL’ye gerilediğini de sözlerine ekledi.