Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesini Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan listeye göre, Ocak ayı içerisinde 707 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 866 milyon 843 bin 38 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 23 bin 386 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 16 BİN OLDU

Aynı zamanda sabit yatırım tutarı 1 milyar 216 milyon 547 bin 76 lira olan ve 2 bin 50 kişinin istihdamı öngörülen 28 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 292 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 295 milyon 379 bin 256 lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 333 oldu.

EN YÜKSEK TUTARLI 5 YATIRIM BELLİ OLDU

Ocak ayının en yüksek teşvik belgesi, 1 milyar 722 milyon 899 bin lira ile Eti Gümüş AŞ'nin yatırımı oldu. Şirket, Kütahya'ya yıllık 6 milyon 480 bin ton gümüş cevheri istihracı ve zenginleştirme işi için yatırım yapacak.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 milyar 424 milyon 336 bin liralık yatırımı, seramik sıhhi ürünler lavabo, klozet ve rezervuar üretimini kapsıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ de muhtelif illerde elektrik enerjisi temin hizmetleri, elektrik enerjisi dağıtımı alt yapısı için 1 milyar 180 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Ordu'nun Altınordu ilçesinde MDF orta yoğunlukta lif levha, laminant parke, kağıt kaplama ve emprenye üretimi için 906 milyon 407 bin liralık yatırım teşvik belgesi verildi.

Railport Terminal İşletmeleri AŞ'ye de Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki yıllık 105 bin konteynır lojistik hizmeti için 743 milyon 298 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.

Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru istihdamı için başvuruları 3 gün daha uzattıklarını belirterek, "Süreçleri ve eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. İşe başladıklarında aylık 10 bin TL'nin üzerinde ücret almış olacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz." dedi.

MÜSİAD üyelerinden 2022 hamlesi: 25 milyar yatırım, 25 bin istihdam MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yatırım yılı ilan ettikleri 2022'de üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapıp 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Türk Hava Yolları yayımladı! 1000 kabin memuru istihdam edecek Türk Hava Yolları, 1000 kabin memuru istihdamı için ilan yayımladı.