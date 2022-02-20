Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında savaş çanları çalmaya başladı. Sınırdan gelen bomba sesleri kripto para piyasalarını alt üst etti. Lider kripto para birimi Bitcoin, son bir hafta içerisinde yüzde 8 değer kaybına uğrayarak 38 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 2 bin 600 dolar bandına kadar çekildi.

BİTCOİN’DE SERT DÜŞÜŞ

Kripto para piyasaları Ukrayna-Rusya geriliminden olumuz etkilenmeye devam ediyor. Bitcoin’de sert düşüş yaşanırken, diğer coinlerde bu düşüşten nasibini almış durumda.

En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, son 7 günde yüzde 8 değer kaybına uğradı. Kripto para son 24 saatte de yüzde 4'e yakın değer kaybederek 40 bin dolar seviyesinden de uzaklaşarak 38 bin 800 dolar bandında seyrediyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Bitcoin’de yaşanan sert düşüş en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da etkilemiş durumda. Ethereum son bir haftada yüzde 9.8 oranında değer kaybetti. Ethereum'da son 24 saatte yaşanan değer kaybı ise yüzde 6'nın üzerinde. Kripto para 2 bin 600 doların hemen üzerinde bulunuyor.

BINANCE COIN

Dördüncü sırada bulunan Binance Coin de kayıp yaşayan kripto paralardan. Binance Coin son 7 günde yüzde 6.2, son 24 saatte ise yüzde 6.6 değer kaybederek 379 dolar değerini aldı.

CARDANO

Cardano'da yaşanan değer kaybı ise son bir haftada yüzde 11'e yaklaştı. Son 24 saatte de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybeden Cardano 0.94 dolar seviyesinde bulunuyor.

SOLANA

Önde gelen kripto paralardan biri olan Solana'da yaşana değer kaybı ise son bir haftada yüzde 10'nun üzerine çıktı. Solana son 24 saatte de yüzde 6.2 değer kaybederek 86 dolar seviyesine düştü.

KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Kripto paralarda yaşanan düşüşün ardından akıllara ‘Kripto paralar neden düşüyor?’ sorusunu getirmeye başladı. Yaşanan düşüşün en önemli sebebi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz. Piyasalar yaşanan krizi yakından takip etmeye devam ediyor. Artan gerilim kripto paraların düşmesinde en önemli sebep.

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