Türkiye Gazetesi

Koronovirüs salgını ve özellikle tüm dünya genelinde yaşanan cip krizi otomotiv sektörünü altüst etmiş durumda. Dev otomotiv şirketleri, temel ham madde ve cip gibi kritik ürünlerin üretimi ve tedarik zincirinde yaşadıkları sorunlarla üretimi azaltmak zorunda kaldılar.

Otomotiv sektöründe üretimin azalmasıyla ikinci el araçların fiyatları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Özellikle ikinci ele olan talebin artması ve üretimdeki azlık bazı fırsatçıları harekete geçirdi. İkinci el piyasasında yaklaşık yüzde 50 oranında artış oldu.

Türkiye’deki ikinci el otomotiv piyasalarındaki durgunluğun başlıca nedenleri olarak, taşıt kredi faizlerinin düşeceğine, kredi kullanım oranları ve limitlerinde düzenleme yapılacağına ilişkin beklentiler ile bu yıl neredeyse sabit seyreden döviz kuruna bağlı olarak fiyatların daha da düşeceğine ilişkin öngörüler gösteriliyor. Sektör temsilcileri, ikinci el araç piyasasının sıfır araç fiyatlarını referans aldığını, sıfır araçlarında gerçekleşen düşüşlerden ikinci el piyasasınındı etkileneceği belirtti.

MART AYINDA HAREKETLENMELER BAŞLAYACAK

Uzmanlar, satışların geçen yılın ocak ayında olduğu gibi yavaş başladığını ancak martı ayı ile birlikte yeniden hareketlendiğini ifade ediyor. Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayının 2. yarısında başlayan döviz kuru dalgalanmasına bağlı olarak, araç fiyatlarında yaşanan belirsizliğin ve devamındaki fiyat düşüşlerinin, ocak ayında da sürdüğünü ocak ayı ortasında sıfır araç ÖTV uygulamasındaki revizyona bağlı olarak 2. el fiyatlarında oluşan düşüş beklentisinin, pazardaki belirsizliği daha da arttırdığını söyledi.

“FİYATLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ”

Tüketicinin de oluşan bu fiyat belirsizliğinde satın alım kararını beklemeye aldığını belirten Çalışkan, "Aralık ortasından ocak ayı sonunda kadar geçen sürede 2. el araç fiyatlarında, modeline bağlı olarak yüzde 14-15 seviyesinde fiyat düşüşleri yaşandı. Hatta bazı araç modellerinde bu düşüş yüzde 20'lerin üzerine çıktı. Özellikle stokunda yakın geçmişte yüksek fiyatlardan aldığı 2. el araçlar olan satıcılar oldukça zorluk yaşadı ve yüksek stok maliyetleri ile karşı karşıya kaldı. Şubat ayı belirsizliklerin ortadan kalktığı, dengeli fiyat seviyelerinin oluştuğu bir dönem olarak başladı ve ocak ayına göre daha iyi bir satış temposu yakalanmış durumda." dedi.

SATIŞLARI NELER ETKİLİYOR?

Pazardaki satışı etkileyen en önemli etkenlerin başında tüketici kredi faiz oranlarının geldiğine dikkati çeken Çalışkan, "Ülkemizde tüketiciler uygun faiz oranları ile kredi bulabildiği sürece 2. el otomobil alımına devam ediyor. Diğer bir etken fiyat seviyeleri. Alım gücüne bağlı olarak müşteri talebi daha hesaplı olan, belli model ve araç yaş gruplarında toplanıyor. Özellikle şirketlerin yıl sonunda alım yapma tercihleri, bireylerin yıl sonundaki satış kampanyaları beklentisi nedeni ile yeni yılın ilk aylarının önceki yılın aralık ayına göre daha düşük tempoda olması normaldir. Ancak 2022 yılı ocak ve şubat ayı satış temposu beklentilerin çok altında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

“YAPILAN DÜZENLEME İLE İYİLEŞME OLACAKTIR”

Şubat ayı ile başlayan hareketin özellikle mart ve nisan aylarında daha da ivmeleneceğini kaydeden Çalışkan, "Diğer taraftan taşıt kredisi faiz oranları da belirleyici olacaktır. 2021 yılında BDDK tarafından yapılan bir düzenleme ile taşıt kredisi kullanımında yeni limitler belirlenmiş ve kredi vadeleri düşürülmüştü. Hem faizlerdeki olası düşüş, hem de taşıt kredisi kullanım koşullarında yapılacak güncellemeler pazardaki hareketlenmeyi öne çekebilir, pozitif etki gösterebilir” dedi.

Özellikle fiyatlamadaki belirsizlikler ortadan kalktıkça, pazarda normalleşme beklemenin mümkün olduğunu dile getiren Çalışkan, diğer yandan sıfır araç üretimindeki çip krizinin aynı şekilde devam ettiğini ve sıfır araç bulunurluğundaki bu zorluk nedeniyle 2. el araçlara talebin tekrar artmaya başlayacağını söyledi.

“HAREKETLENME BEKLİYORUZ”

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, "Döviz kurunun sabit seviyelerde olması ve otomobil piyasasında fiyatların artık oturmaya başlaması ile birlikte pazar bir önceki aya göre hareketlenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen taşıt kredilerinde yapılacak düzenlemeden sonra ise piyasanın daha da hareketlenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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