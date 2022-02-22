Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Afyon “Marketler, üreticiden alım fiyatını artırdığı için bu artış KDV’nin düşüşünü gölgede bıraktı. Marketler ideal fiyata yumurta satıyor ama kâr paylarının fazlalığından dolayı üretici zarar ediyor. Marketler, üreticinin maliyet fiyatına çıkarsa, vatandaş 30’lu büyük boy yumurtayı 40 lira bandında alabilir. Eğer marketler, üretici için kâr payını düşürürlerse üretici de market de tüketici de kazanır. Üretici zarar ediyordu, marketler de Cumhurbaşkanı’mızın KDV indirimi müjdesinin iki gün öncesine kadar fiyat farkını vermiyordu. YUM-BİR, şubatta 1 kuruşluk fiyat artırmamışken, o gün marketlerin lütfuyla fiyatlar arttı. Alım fiyatlarında artış üreticinin isteğiyle olmuyor. Burada ‘Üretici zam yaptı’ demek haksızlıktır. O gün marketler, bizim feryadımıza cevap verdi. Biz mutlu olduk, üretici fiyatımız yükseldi ama bunun raflara böyle yansımasının sebebi marketler. Marketler, üreticiden alım fiyatlarına yüzde 14 artış yaptı ama raflara daha fazla yansıttılar. Marketler, kesin ve sabit kâr paylarını almak istiyorlar. ‘Bunu almadan bu yumurtayı satmam’ diyor. Sadece önlerine gelen faturayı ilan ediyorlar ama üreticiye yükledikleri kalemler var, bunlardan bahsedilmiyor. Marketlerin kârında gözümüz yok ama ‘Üreticinin verdiği fiyatın üzerine yüzde 1-2 kârla satıyorum’ gibi yanlış beyanlar bizi üzüyor. Maliyetler üreticiyi sıkıştırdığı sürece hayvan kesimi devam eder. Şu anda fazla üretim yok, maliyetine satış yapamadığımız için bundan sonra üretim kapasitemiz daralabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİM KAPASİTESİNDEN FAZLA ORGANİK VAR

‘Organik yumurta’ adı altında fahiş fiyatlara satılan yumurtalarla ilgili konuşan İbrahim Afyon “Organik üretim şartlarını yerine getirmeyenler, bizim üretimimizin iki katı fiyatla yumurta satıyor. Ben 1 liraya yumurta satamazken onlar 2,5 liraya yumurta satıyor. Bu aldatmacadır. Piyasada üretim kapasitesinden çok daha fazla organik yumurta var” dedi.

Yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklama: Maliyetine satıyoruz Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, KDV indirimi öncesi yumurta fiyatlarında yaşanan artışla ilgili müfettiş görevlendirmesini değerlendi. Afyon, "Müfettişlerin görevlendirilmesini destekliyorum çünkü ben üretici olarak zarar ediyorum, yumurtayı anca maliyetine verebiliyorum. Fahiş fiyata satma durumum yok. Müfettişler bunu açığa çıkarır." dedi.

İbrahim Afyon: 30’lu yumurta fiyatı en fazla 45 TL olmalı! Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM -BİR) Başkanı İbrahim Afyon, fiyatı 65 liraya kadar çıkan 30’lu yumurta paketlerine tepki gösterdi. Afyon, marketleri, kâr paylarını gözden geçirmeye davet etti.