Türkiye Gazetesi

Evlenmeyi düşünen ancak maddi nedenlerden dolayı zorlanan gençlere devletten güzel haber geldi. 'Çeyiz hesabı' ile devletten yardım almak mümkün. Bu ödemeden yararlanabilmek için bazı şartlara uymak yeterli. Eşlerin ayrı ayrı başvuru yapması durumunda kişi başı 16 bin lirayı bulan destek 32 bin liraya kadar çıkabiliyor. İkiye katlanan destek ile yuva kurmak, gençler için daha kolay hale geliyor.

EVLENECEK ÇİFTLERE GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Evlenen çiftlere geri ödemesiz destek olarak verilen tutarı alabilmek için öncelikle evlenecek olan kişinin 27 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Çeyiz hesabını açmak için şart ise 24 yaşını doldurmamış olmak ve hiç evlenmemiş olmak. Yani 24 yaşında hesap açan bir kişi, 27 yaşında evlenirken bu hesap üzerinden para yardımını alabiliyor.

Gençlerin çeyiz hesabında biriktirmiş oldukları paraya ek olarak devlet, biriktirmiş oldukları para üzerinden hesaplanmak üzere hibe para yardımı yapıyor. Bu hesapta en az 3-5 yıl aralıksız birikim yapma zorunluluğu var.

KİMLER ÇEYİZ HESABI AÇABİLİR?

24 yaşını aşmamış ve daha önce evlilik yapmamış olan her Türk vatandaşı çeyiz hesabı açabiliyor. Yurt dışında yaşayan Türkler de bu hesaptan yararlanabiliyor. 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor. Aynı kişi birden fazla çeyiz hesabı açamıyor, açtığı durumda hesaplarını birleştiremiyor.

ÇEYİZ HESABI ŞARTLARI NELER?

Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl (36 ay boyunca kesintisiz) hesabına düzenli ödeme yapanlar, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkılı Çeyiz Hesabı'ndan yararlanabiliyorlar.

ÇEYİZ HESABINA AYLIK/3 AYLIK NE KADAR ÖDENİR?

2022 yılı için açıklanan rakamlara göre düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 282,83 TL olarak uygulanırken üst sınır ise 2.828 TL olarak ilan edildi. 3 aylık rakamlarda ise 3 ayda bir yapılacak ödeme tutarı asgari 848,50 TL ve azami 8.485,06 oldu. Alt ve üst sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Her ödeme döneminde üst sınır kadar toplu tutar yatırılabiliyor. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus 42 bin 425 lira yatırılması mümkün.

2022 DEVLET ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Çeyiz hesabında 36-47 ay para biriktiren kişilere biriktirmiş oldukları paranın yüzde 20'si üzerinden hesaplanmak üzere en fazla 11 bin 840,63, TL,

Çeyiz hesabında 48-59 ay para biriktiren kişilere biriktirmiş oldukları paranın yüzde 22'si üzerinden hesaplanmak üzere en fazla 13 bin 662,26 TL,

Çeyiz hesabında 60 ay ve üzeri para biriktiren kişilere biriktirmiş oldukları paranın yüzde 25'i üzerinden hesaplanmak üzere en fazla 16 bin 394,72 TL devlet desteği olarak hibe para ödemesi yapılacak.

Evlenmek isteyen gençler bu hesabı ayrı ayrı açarak toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler.

Çeyiz hesabında 86 milyon TL birikti Salgın sürecinde yasaklanan düğün ve nikâhların yeniden başlamasıyla heyecanlanan gençlere, çeyiz hesaplarındaki birikimler ilaç olacak.