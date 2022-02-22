Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onayladı, ardından orduya ‘gir’ emri verdi. Gerilimi artıran hamleler sonrası, AB ve ABD'den yaptırım mesajları geldi. Yaşanan gelişmeler küresel piyasalarda tansiyonu yükseltti. Borsalar ve kripto paralar geriledi. Petrol ve altın yükseldi. Son yedi yılın zirvesine çıkan brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerini test etti. Ons da son dokuz ayın en yükseği olan 1915 dolar seviyesini gördü.

Asya, Avrupa ve ABD borsalarında kayıplar yüzde 2'yi aştı. İç piyasaya bakıldığında, haftalardır 13,50 TL civarında dar bantta dalgalanan dolar, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmelerle birlikte 13,70'in üzerini gördü. BİST 100 endeksi yüzde 2'yi aşan kayıpla, 2000 puanın altına sarktı. Kapalıçarşı'da işlem gören altının gram fiyatı 840 TL'yi geçti.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜYOR

Analistler "Hafta sonunda yeşeren barış iklimi uzun sürmedi. Rusya’nın askeri birliklerini geri çekmemesi ve ayrılıkçı bölgelerin tanınması, Ukrayna’nın işgal olasılığını artırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, 24 Şubat Perşembe günü görüşmesi teyit edilirken, bu görüşmenin ardından Biden-Putin arasında bir görüşme olabilme ihtimali ise henüz netleşmedi. Diplomasi trafiği sürse bile, barış lehine çözüm umutları azalıyor. Mevcut tablo, altın ve petrol lehine.. Borsalarda ve kriptolarda ise düşen risk iştahı ile birlikte gerileme yaşanıyor" uyarısında bulunuyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Dolar endeksinin ise artan jeopolitik riskler ve FED’in parasal politika beklentilere rağmen fazla yükselmediğine dikkat çeken analistler, "Buna rağmen dolarda içeride 13,70 seviyesi aşıldı. Yurt içi talebi artıran ekonomik adımlar ve jeopolitik risklerin turizm gelirleri üzerinde risk oluşturması, Türk lirasını zayıflatan unsurlar olarak öne çıkıyor. 14 TL’ye doğru yükseliş ihtimali artmakta. Borsa İstanbul ise 2000 puanın altına sarksa da, daha diri duruyor. Yurt dışı belirsizliklerin azalması durumunda, borsada 2100 direncine doğru hareket hızlanabilir. 1920-1980 bandında, sağlam ve hikâyesi olan hisselerde kademeli alımlar düşünülebilir. Altın yatırımcısı ise bu şartlarda pozisyonlarını korumalı. Gram altında geri çekilmelerde, 'kademeli alım' düşünülebilir" görüşünü dile getiriyor.

Putin'in savaş emri, kripto paraları vurdu: Bitcoin sert düştü Rusya-Ukrayna krizinde tansiyonun yükselmesiyle kripto para piyasalarında sert düşüş yaşandı. Putin’in Donbas (Donetsk) ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla hafta sonu durgunlaşan piyasalar tekrar düşüşe geçti.