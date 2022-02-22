Türkiye Gazetesi

Kredi Garanti Fonunun 60 milyar liralık yeni destek paketlerinde başvurular başladı. İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilecek olan destek, 3 başlık altında verilecek. ‘Yatırımcı’ ve ‘ihracatçıya’ 25’er milyar lira ayrılırken, ‘işletme harcamaları’ için belirlenen tutar ise 10 milyar lirayı buluyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

KGF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler, "Yatırım Destek Paketi"nden yararlanabilecek. Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek.

VADE KAÇ YIL OLACAK?

Yatırım yapacak olan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek.

100 MİLYON LİRAYA VARAN KREDİ

Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler de 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek.

Ayrıca kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.

DÖVİZ GETİRİSİ OLAN KOBİLER İÇİN DESTEK PAKETİ

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere yönelik İhracat Destek Paketi'nde de işletmeler, en fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETİ İLE KARŞILANABİLECEK

KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi'nden KOBİ'ler azami 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon lira tutarında krediden faydalanabilecek.

Bakan Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Bakan Nebati,"60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı." dedi. Enflasyon ile ilgili olarak 'Enflasyon İle Mücadele Timi' oluşturacaklarını söyleyen Bakan Nebati, döviz kurlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin de azaltılacağını söyledi.

Bakan Nebati'den piyasalar için 'tedbir' açıklaması İş kadınlarıyla bir araya gelen Bakan Nureddin Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü bu kapsamda gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

Bakan Nebati tarih verdi: Fiyat artışına ilişkin tedbir paketi geliyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.