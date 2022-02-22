Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturaları ve KDV indirimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, elektrik tarifesinde düzenlemeye 1 Mart itibarıyla geçmeyi planladıklarını ifade etti.

FATURA DÜZENLEMESİ 1 MART'TA

Elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı konusunda geçen hafta düzenlenen Kabine Toplantısı'nda net mesajlar veren Erdoğan, "210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek" dedi.

"Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğinin de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürüleceğini belirten Erdoğan, "1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KDV İNDİRİMİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Vatandaşların cebini rahatlatmak için gidilen KDV indirimi sonrasında marketlerin önce zam, ardından sözde indirimler yaptığı belirtilmesi üzerine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gerek Ticaret Bakanlığımız gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımız KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili incelemeleri sıkı bir şekilde yapıyor. Burada ciddi bir denetim ve yaptırım mekanizmamız söz konusu" dedi.

Ürün fiyatlarının önce 50 liradan örtülü bir şekilde 100 liraya çıkarılması, ardından da yüzde 40 indirim yapıldığı söylenerek 60 liraya satılması gibi uyuglamaların önünü kestiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu yolla enflasyona da aslında önden bir yükleme yapılıyordu. Yine yüksek fiyatlarla alakalı kurulumuz şikâyet ya da denetimler sonucu herhangi bir tespiti olması durumunda gerekli cezaları kesiyor ve bunların tahsili sağlanıyor. Aynı şekilde stokçuluğa yönelik tespitlerde de gerekli müeyyideler uygulanıyor. Serbest piyasa ekonomisinin sağladığı alanların suistimaline, vatandaşımızın aldatılmasına ve hakkının yenmesine asla müsaade etmeyiz. Cezalarla ilgili bazı artırımlar söz konusu oldu. Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİYE YÖNELİK DÖRT DÜZENLEME

Hal yasası konusuna da değinen Erdoğan, tüketiciye yönelik üzerinde çalışılan dört düzenleme olduğunu belirtti. Bu düzenlemelerden birisinin 'tüketiciyi korumaya yönelik düzenleme' olduğunu belirten Erdoğan, o düzenlemenin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

İkinci düzenlenenin e-ticaretle alakalı olduğunu belirten Erdoğan, "Üçüncüsü perakende ve dördüncüsü de hal kanunu. Bunların hepsi birlikte düşünülebilir. Hal Kanunuyla alakalı bir taslağımız var ama arzu ettiğimiz neticeyi alabilmek için sıralı bazı adımların gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

"Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız büyük illerin büyük hallerinin çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hem de Ticaret Bakanlığımızın denetim elemanları var. Ürünlerin halden çıkışından markete ulaştığı fiyata, kamyonların taşıdıkları miktara kadar bir denetim söz konusu. Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Çıkacak olan düzenlemeyle hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Yani orada belli bir kotada üretici birliklerine bir kontenjan vereceğiz ve onların hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde bir rol oynayabilsinler. Tabi taslağımız var ama bu düzenlemeleri yapıp akabinde onu geçireceğiz. Bir sıralaması ve bir mantığı var kendi içerisinde."

'Yeni Hal Yasası'nda sona gelindi Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2018 itibarıyla şekillenen Yeni Hal Yasası, en sonunda taslak hâlini almıştı. Yasaya ilişkin çalışma tamamlanmak üzere.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme: Bakan Dönmez detaylarıyla anlattı Bakan Fatih Dönmez, canlı yayında elektrik faturalarına getirilecek yeni düzenleme ve gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde enerji fiyatlarında bir yükselişin olduğuna dikkat çekti.