Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onayladı. Gerilimi artıran bu karar sonrası, AB ve ABD'den yaptırım mesajları geldi. Yaşanan gelişmeler küresel piyasalarda tansiyonu yükseltti. Borsalar ve kripto paralar geriledi. Petrol ve altın yükseldi. Son yedi yılın zirvesine çıkan brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerini test etti. Ons da son dokuz ayın en yükseği olan 1.915 dolar seviyesini gördü. Asya, Avrupa ve ABD borsalarında kayıplar yüzde 2'yi aştı. İç piyasaya bakıldığında, haftalardır 13,50 TL civarında dar bantta dalgalanan dolar, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan gelişmelerle birlikte 13,80'in üzerini gördü. BİST 100 endeksi yüzde 2'yi aşan kayıpla, 2.000 puanın altına sarktı. Kapalıçarşı'da işlem gören altının gram fiyatı 840 TL'yi geçti.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜYOR

Analistler "Mevcut tablo, altın ve petrol lehine... Borsalarda ve kriptolarda ise düşen risk iştahı ile birlikte gerileme yaşanıyor. Dolarda 13,70 seviyesi aşıldı. Yurt içi talebi artıran ekonomik adımlar ve jeopolitik risklerin turizm gelirleri üzerinde risk oluşturması, Türk lirasını zayıflatan unsurlar olarak öne çıkıyor. 14 TL’ye doğru yükseliş ihtimali artmakta. Borsa İstanbul ise 2.000 puanın altına sarksa da, daha diri duruyor. Yurt dışı belirsizliklerin azalması durumunda, borsada 2.100 direncine doğru hareket hızlanabilir. 1.920-1.980 bandında, sağlam ve hikâyesi olan hisselerde kademeli alımlar düşünülebilir. Altın yatırımcısı ise bu şartlarda pozisyonlarını korumalı. 'Gram'da 810 TL artık sağlam bir destek. Geri çekilmelerde 'kademeli alım' düşünülebilir" görüşünü dile getiriyor.

BITCOIN 40 BİNİ AŞAMIYOR

Bu arada düşen risk iştahı kripto paralara da satış getirdi. Bitcoin dün öğle saatlerinde yüzde 5 değer kaybıyla 37 bin dolara yakın seviyelerde denge bulmaya çalıştı. Analistler "Şimdilik haberler durulmadan işlem yapmak yanlış olabilir, yatırımcıların temkinli olması gerekir" uyarısında bulunuyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim buğday piyasaları için de tehlike oluşturuyor. Küresel buğday ticaretinde olası aksaklıklar, yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabilir.

