Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, iklim aktivistleri ve sanatçıları buluşturan İYİ-GE platformu, sorumlu üretim ve tüketim odağında projeler geliştiriyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, İYİ-GE platformu öncülüğünde iklim değişikliğine karşı tüketicilerle birlikte iklim dostu mağaza konsepti ile perakende sektörüne örnek olacak çok önemli bir dönüşümü başlattıklarına söyledi. Söz konusu mağazanın, aydınlatma otomasyonuyla standart aydınlatma sistemine sahip mağazalara kıyasla yüzde 30 enerji verimli olduğunun altını çizen Dinçer “Karbon ayak izini nötrleyen mağazamızda kullanılan tekstil sürdürülebilir kumaşlardan üretildi. Sürdürülebilir teknolojileri ve çevre dostu hayatı destekleyen atölyeleri tüketicilerimizle buluşturduğumuz iklim dostu mağaza konseptini tüm Türkiye’ye genişletmeyi, yıl sonuna kadar 10 iklim dostu mağaza açmayı hedefliyoruz. Böylece gezegenimizin geleceğini tehdit eden sorunlara tüketicilerimizle birlikte cevap aramayı hedefliyoruz. Amacımız, bireylerin ve ailelerin evlerinde yaşayacağı bir dönüşüme ilham vermek” dedi.

Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerine talip Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi Global Life Solutions (GLS) ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı.