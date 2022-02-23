Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim doruk noktaya ulaşırken, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Ukrayna'dak ayrılıkçı hükümeti tandığını açıklamasının ardından hem ABD hem de batı ülkeleri peş peşe yaptırım kararı almıştı. Soğuk savaş ortamında emtia ve enerji fiyatları yükselirken, yaptırımların piyasalara etkisi ise merakla takip ediliyor. Vatandaşlar ise birikimleri için güvenli liman arayışında.

DOLARDA GERİ ÇEKİLME İHTİMALİ YÜKSEK

Dolar 13.80 TL seviyesinde tutunmaya çalışırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolarda dışarıdan gelen haber akışına odaklanmaya devam ettiklerini açıkladı. "13.80 TL seviyesinin üzerinde alımları tavsiye etmiyorum." diyen Memiş, doların geri çekilme ihtimaline dikkat çekti.

Yatırımcılara kriz ortamının yatışma için beklemeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, "Haftalık kapanış 13.80 TL üzerinde kapanırsa 14.10 TL seviyelerini önümüzdeki haftalarda görebiliriz. Haftalık kapanışta 13.80 TL üzeri yüksek bir seviye olacağından daha sonraki haftalarda geri çekilmeleri muhtemel görüyorum" dedi.

2 HAFTA DAHA BEKLEYİN

Ons altında 19.14 dolar seviyesine ve gram altında 850 TL’ye kadar görülen yükselişleri değerlendiren Memiş, “Jeopolitik risk algısı artsa da, savaş fiyatlamaları olsa da bu fiyatlamaların sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Yatırımcılar 1 ya da 2 hafta daha beklerlerse daha alt seviyeden bir alım yapabilirler.” dedi.

SEPET YATIRIM ÖNERİSİ

Memiş, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlara sepet yatırım önerdiğini belirterek, “Döviz, TL, altın veya gümüş olabilir. Her birinden yüzde 25’lik bir alım yapabilirler. Sepette bütün enstrümanlar olduğundan bir enstrümana sığınmazsınız. Düştüğünde aylarca beklemezsiniz. Bu yıl dalgalı bir piyasa olacak..” diye konuştu.

Ukrayna krizinde altın ve dolar yatırımcısına kritik uyarı: Bu seviyelere dikkat Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle ile dolar ve altın hareketlendi. Borsa ve kripto paralar ise aşağı yönlü… Analistlerden piyasaları saran Ukrayna ateşinde yatırımcılara kritik tavsiyeler geldi.

Faiz kararı sonrası dolarda son durum Merkez Bankası'nın faiz kararının ardında döviz kuru yatay seyrediyor.