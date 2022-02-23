Türkiye Gazetesi

Trabzon'da denize açılan teknelerin beklentilerin altında balıkla dönmesi üzerine tezgahlarda balık fiyatlarında artış yaşandı. Moloz mevkiinde mezgit, istavrit, kültür balıkları ve az sayıda hamsi balıkçı tezgahlarını süslerken, balıkçılar sezonun 15 Nisan’da sona ereceğini ancak istenilen miktarda balık gelmeyişinden dolayı sezonun kendileri için şimdiden bittiğini belirtti. Tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıklarının yer aldığını dile getiren balıkçı esnafı, hamsinin kilosunun 70 TL’ye kadar çıktığını söyledi.

HAMSİNİN KİLOSU 70 TL

Esnaf Süleyman Çakır, “İstavrit 30 TL, mezgit 35-40 TL, çupra 75 TL, levrek 90 TL, somon 50 TL, hamsi 70 TL. Hamsi çok az çıktığı için pahalı aldık, kilosunu 70 TL’ye satıyoruz” dedi. Ahmet Çoğalmış ise, “Gelen hamsi Trabzon açıklarında avlandı. Bundan sonrası için sezon tamam bitti diyebiliriz. Hamsi bitti diyebiliriz, istavrit belki 15-20 gün daha devam edebilir” diye konuştu.

SEZON BİTTİ SAYILIR

Balıkçı esnafından Mehmet Ziya Kavzoğlu da, “Şu an fazla balık yok, bizim için sezon bitti sayılır. Mart ayında belki bir hareketlilik olabilir. Bundan sonra da hamsi pek olmaz” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa'da hamsi festivali! 4 ton hamsi dağıtıldı Bayrampaşa’da düzenlenen ‘Hamsi ve Kültür Festivali’nde vatandaşa 4 ton hamsi ikram edildi. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi, hem de horon teperek eğlendiler.

Soğuk hava ve artan maliyet 'hamsi'yi vurdu Son günlerde soğuk havanın yurt genelinde etkisini artırması ve artan maliyetler balık fiyatlarına da olumsuz yansıdı. Tezgahlarda hamsi ve istavrit 40 liraya kadar yükselirken palamut 45 liradan satılıyor.

Hamsi hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü Giresun'da soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.