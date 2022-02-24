Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Geçen yıl çıkarılan bir yasa ile BDDK; lisans alabilmek için minimum 100 milyon lira sermaye şartının yanı sıra yönetim, kurumsal organizasyon, teknolojik altyapı, bilgi güvenliği, mali şeffaflık ve denetim başlıklarında, belirlenen kriterleri yerine getirmeyen 21 şirketi tasfiye etmişti. Bu süreçte 8 şirket de kendini feshetmişti. Yaklaşık 50 bin kişi, kapanan bu şirketlere ev veya araba almak için para yatırdı. Ancak şirketler, kriterleri yerine getiremediği için TMSF’ye devredildi. Hükûmet, şimdi bu mağdurlar için formül arayışına girdi.

AK PARTİ'DEN TORBA TEKLİF

AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının hazırladığı yeni bir torba teklif ile mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor. Kapanan şirketlerin üyelerinin sözleşmelerinin, faaliyetine devam eden şirketlere devredilmesi için yasal altyapı hazırlanıyor. Buna göre; kapanan şirket üyesinin ödediği para TMSF aracılığıyla eski şirketinden tahsil edilecek. Tahsil imkânı yoksa TMSF bu borcu üstlenecek. Başka bir şirketle yeni bir sözleşme yapmak istememesi durumunda, yatırdığı para, TMSF tarafından vatandaşa ödenecek.

Öte yandan torba teklif ile; 10 yıl boyunca kullanılmadığı için TMSF’ye geçen banka hesaplarındaki paralarla ilgili de bir düzenleme yapılacak. Buna göre zamanaşımı nedeniyle TMSF'ye devredilen alacaklara iade yolu açılıyor. Bu paralar hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde iade edilecek. Bu uygulama geçen yıl da gündeme getirilmiş ancak yasal altyapısı oluşturulamamıştı.

Konut satışları arttı: En çok konut İstanbul’da en az konut ise Ardahan’da satıldı Türkiye genelinde Ocak ayı konut satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. En çok konut 88 bin 306 ile İstanbul’da satılırken en az konut ise 18 konut ile Ardahan’da satıldı.

Yabancıya konut satışında hedef 25 milyar dolar Balıkesir’in Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı öncülüğünde yapılan çalışmalarla ilçede sayısı her geçen gün artan millet kıraathaneleri şehre değer katıyor.