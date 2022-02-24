Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya-Ukrayna krizinden Türkiye turizminin olumsuz etkilenmeyeceğini ifade etti. Milletvekillerine sunum yapan Bakan Ersoy; bu yıl için 40 milyonun üzerinde turistin gelmesini ve yaklaşık 35 milyar dolar turizm gelirinin hedeflendiğini söyledi.

Turizmde tedbirlerin alındığını, özellikle turist çeşitliliğinin artırılması için 125 ülkede tanıtım faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktaran Bakan Ersoy “2018 yılından beri azalmayı görmüştük. Ona göre çalışmalarımızı yapmıştık. Hazırlıklarımız var. Bize olumsuz bir yansıması olacağı kanaatinde değilim. Türkiye turizmi bu olaylardan olumsuz etkilenmeyecektir. Tüm tedbirler alındı” dedi.

ÇEŞME MERKEZ OLACAK

Bakan Ersoy, Ege Bölgesi'nde Çeşme'nin turizm merkezi olmasını sağlayacak projenin detaylarını da paylaştı. Turistlerin yüzde 40'ının Akdeniz, yüzde 40'ının Marmara, yüzde 10'unun Ege ve yüzde 10'unun diğer bölgelere geldiğini belirten Bakan Ersoy; projeyle Ege Bölgesi'ne gelen turist oranının kısa vadede yüzde 20'ye çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Ege Bölgesi'nin temel sıkıntısının turizm sezonunun 3-4 ay olduğunu ve yapılacak çalışmayla Çeşme'de sezonun 12 aya yayılmasının sağlanmasının planlandığını ifade eden Bakan Ersoy “İçerisinde turizmin çeşitlendirildiği bir atmosfer olacak. Agro (tarım) turizmi de olacak. İlk etapta 100 bin yatak kapasitesi olacak" diye konuştu.

DOĞU EKSPRESİ ÖRNEĞİ

Toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bazı turizm alanlarının çeşitlendirilmesi gerektiği konusu da değerlendirildi. Milletvekillerinin kış aylarında büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’nin, başka bölgelerde çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getirmesi üzerine Bakan Ersoy “Ulaştırma Bakanlığı ile bu konuyu değerlendirebiliriz. Türkiye açısından özellikle Doğu-Batı ilişkileri açısından önemli” dedi.

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar: Yabancı turist sayısı ocakta yüzde 151 arttı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye Ocak ayında gelen yabancı turist sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre Ocak ayında yabancı turist sayısı yıllık yüzde 151,41 oranında artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu. Turistlerin en çok ziyaret ettiği şehir ise İstanbul oldu.

Turizm tarihinin en iyi dönemi: Erken rezervasyon katlandı Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizmde son 22 yılın en iyi erken rezervasyon dönemini yaşadıklarını belirterek “İç piyasada satışlarımız son üç ayda yüzde 40 arttı. Bu yıl 10 milyon yerli turistin tatil yapmasını bekliyoruz” dedi.