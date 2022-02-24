Türkiye Gazetesi

Cevdet F. Aydoğmuş ANKARA

Doğalgaz faturalarındaki her 100 liranın 75 lirasını destekleyen Türkiye, bu yolla vatandaşa geçen yıl toplamda 80 milyar lira destek verirken, söz konusu tutar bu yıl daha da yükselecek. Türkiye, verdiği desteğin yanı sıra Avrupa’yla kıyaslandığında 29 ülke arasında avro/TL bazında en ucuz doğalgazı sunan ülke konumunda bulunuyor.

Ocak ayı fiyatlarına göre, konutlarda aylık 100 metreküp doğalgaz tüketimine karşılık Türkiye’de 18,5 avro (281 lira) ödeniyor. Türkiye’nin en yakınındaki Ukrayna ile arasında 8,8 avro fark bulunuyor. Ukrayna’da aynı tüketim için 27,3 avro (416,4 lira), Macaristan’da ise 29,7 avro (452,2 lira) veriliyor. Bunları ise 34,7 avro (528,3 lira) ile Sırbistan, 48,6 avro (740,5) lira ile Hırvatistan takip ediyor.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Doğalgaz tüketiminin asgari ücretteki payına bakıldığında ise Türkiye İrlanda ve Lüksemburg’un ardından üçüncü sırada yer alıyor. 100 metreküplük kullanım İrlanda’da 1.774,5 avro olan brüt asgari ücretin yüzde 4,6’sına, Lüksemburg’da 2.257 avro olan asgari ücretin yüzde 5’ine, Türkiye’de ise 328,5 avro olan asgari ücretin yüzde 5,6’sına tekabül ediyor.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 milyon haneye toplamda yıllık 3 milyar lira doğalgaz desteği verecek. Başvuruları geçtiğimiz günlerde başlayan ve hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında değişecek olan destek, mart ve ekimde iki taksitle ödenecek.

Bakan Yanık'tan doğalgaz yardımına ilişkin açıklama Aile Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımına ilişkin "Yardım kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık." dedi.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13 düştü Rusya-Ukrayna arasında gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 13 azaldı.