Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık tarafından Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneğinin (TALSAD) katkılarıyla gerçekleşecek fuarın sektör için büyük önem taşıdığını dile getiren TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar “Alüminyum sektörü 2021’de ihracatını yüzde 69,1 artışla 5,1 milyar dolara ulaştırdı. Avrupa’nın ikinci büyük tedarik kaynağı olduk” dedi.

Rusya ile Ukrayna krizinin sektöre etkilerine değinen Kibar, şu an arzda veya tedarikte herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Kibar “Türkiye'nin sektörde hammadde ihtiyacının yüzde 55'i Rusya'dan karşılanıyor. Avrupa'nın ve ABD'nin de yüzde 40'ı Rusya'dan karşılanıyor” diye konuştu.

ALUEXPO’YA 348 FİRMA KATILACAK

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl, ALUEXPO’ya 29 farklı ülkeden 145 firmanın katılım sağlayacağını, 203 yerli firmanın da fuarda yerini alacağını söyledi.

IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda 3 milyar dolarlık vals MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yurt dışından gelen yoğun talep sebebiyle IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nın bu yıl ilk defa Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini belirterek “ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden gelen dev alım grupları ile 3 milyar dolarlık iş bağlantısı yapılmasını bekliyoruz” dedi.