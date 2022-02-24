Türkiye Gazetesi

Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti.

DOLAR 14 TL'YE YÜKSELDİ

Piyasalar, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekata odaklanırken, dolar yükselişe geçti.

Dün piyasaların kapanışına doğru 13,80'in üzerine tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde küresel gelişmelere paralel olarak 21 Aralık'tan beri ilk kez 14,00 seviyesini aştı. Euro/TL ise 15,90'larda dalgalınıyor.

RUSYA ASKERİ HAREKAT BAŞLATTI

Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizinde bugün önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatılması talimatının ardından Kiev'de silah benzeri patlama sesleri duyuluyor.

Rusya-Ukrayna krizinin yanı sıra bugünün veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti bulunuyor. Yurt dışında ise ABD'nin GSYH rakamları takip edilecek.

Rusya bombaladı piyasalar altüst oldu! Altın fiyatları fırladı: Kripto paralar sert düştü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatmasıyla birlikte piyasalarda sert bir yükseliş yaşanmaya başladı. Piyasalar adeta alt üst olurken, kripto paralarda tarihi çöküş yaşanıyor. Altın tarafında güçlü yükselişler yaşanırken, ons altın patlamalarla birlikte 1931 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altındaki bu sert yükseliş çeyrek ve gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

İslam Memiş döviz ve altın yatırımcısını 'öncelikler' konusunda uyardı! Rusya-Ukrayna krizinde savaşın eşiğine gelinirken Putin dün Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdıklarını ilan ederek Rus ordusunun harekete geçmesi için talimat vermişti. İki ülke arasındaki krizin piyasalara etkisi tartışılırken, savaşı işaret eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Küresel piyasalarda artık rahatlık olmaz!" diyerek yatırımcıları uyardı.

Ukrayna krizinde altın ve dolar yatırımcısına kritik uyarı: Bu seviyelere dikkat Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle ile dolar ve altın hareketlendi. Borsa ve kripto paralar ise aşağı yönlü… Analistlerden piyasaları saran Ukrayna ateşinde yatırımcılara kritik tavsiyeler geldi.