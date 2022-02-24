Türkiye Gazetesi

Haftalardır bölgede devam eden kriz, Rusya’nın askeri müdahalesiyle savaşa dönüşmüş oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Ardından ise Kiev’de peş peşe patlama sesleri gelmeye başladı.

200 MAĞAZA KAPATILDI

Rusya’nın askeri harekatının ardından bölgede sıcak çatışmalar yaşanırken, Ukrayna’da bulunan 200’ye yakın Türk mağazasının güvelik nedeni ile kapatıldığı belirtildi.

AÇILIŞLAR DURDURULDU

Dünya'nın haberine göre, AVM’lerden konuyla ilgili markalara yazı gönderildi. Öte yandan markaların, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldığı belirtiliyor.

NATO'dan Rusya'ya 'Askerleri çek çağrısı' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar ile ilgili açıklamada bulundu. Stoltenberg, “Rusya’yı acilen askeri güçlerini çekmeye çağırıyoruz” derken, “Uluslararası hukuk ihlal edildi. Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter, "NATO hava sahası 100 savaş uçağı ile korunuyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya mesajı: Askeri Harekatı reddediyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, güvenlik konseyini topladıktan sonra yaptığı değerlendirmede, "Rusya'nın harekatı kabul edilemez. Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak üzüntü duyuyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya tepkisi: Kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.