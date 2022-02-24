Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali para ve altın piyasalarındaki tüm dengeleri değiştirdi. Dolar, Euro ve altın haftalardır devam eden yükselişi hız kanırken kripto paralar ve dünya borsaları ise adeta çakıldı. Emtia ve petrol fiyatları da uçtu. Peki doların yükselişi devam edecek mi? Gram altın ne kadar yükselecek? TGRT Haber’de piyasaların nabzını tutan ekonomist İslam Memiş, yeni altın fiyatı tahminini açıkladı, dolar için uyarı yaptı.

İSLAM MEMİŞ’TEN UKRAYNA İŞGALİ SONRASI PİYASA ANALİZİ

İslam Memiş, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hareketinin piyasalara etkisini şöyle değerlendirdi:

“Savaş devam ettikçe, insanlar öldükçe ve ülkelerden açıklamalar geldikçe piyasalarda dalgalanmalar devam edecek. Fiyatlar da yükselecek. Gram altında öngördüğüm yılsonu fiyatı 1450 TL, beklenenden daha önce çekilebilir. Ancak gram altın 1000 TL’yi, gümüş ise 12 TL gibi direnç seviyelerini geçmesi gerekiyor. Vatandaşlar soğukkanlı hareket etmeli. Döviz, altın ve gümüş yükseldi, hemen satayım demesinler. Ayrıca parite ile işlem yapmalılar. Borsada ve kriptolarda ciddi satışlar var. Ayrıca paritelerde satışlar var yani dolar/Euro partilerinde, Sterlin/dolar paritelerinde satışlar mevcut. Haliyle düşen enstrümanlara giriş yapılması daha mantıklı. Panik satışları yapılmasın.”

İslam Memiş'ten güvenli liman arayan yatırımcıya uyarı: Sakın dolar almayın Rusya-Ukrayna krizinin doğurduğu soğuk savaş ortamı piyasaları etkilerken, yatırımcılar güvenli liman için araştırmalar yapıyor. Altın ve para piyasalarında yükseliş devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kafası karışan yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.